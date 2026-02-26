Vorteilswelt
Epstein-U-Ausschuss

Hillary Clinton fordert „direkte Befragung“ Trumps

Außenpolitik
26.02.2026 18:43
Zunächst stellte sich Ex-Außenministerin Hillary Clinton den Fragen der Kongressabgeordneten. Tags darauf ist Ex-Präsident und Ehemann Bill Clinton dran.(Bild: AFP/WIN MCNAMEE)
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

Im Zuge der politischen Aufarbeitung des Skandals um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein kommt es am heutigen Donnerstag und am Freitag zu einem Showdown im US-Kongress. Hillary Clinton und Bill Clinton stellen sich den Fragen der Abgeordneten. Das ehemalige Präsidentenehepaar hatte eigentlich die ganz große mediale Bühne verlangt, die Befragungen finden aber hinter verschlossenen Türen statt. Hillary Clinton nahm dies zum Anlass, um der amtierenden Regierung politisches Kalkül und Vertuschung vorzuwerfen.

In ihrem Eingangsstatement versicherte die 78-Jährige, Epstein niemals getroffen bzw. irgendetwas über seine „abscheulichen Taten“ mitbekommen zu haben. „Sie sind vollkommen im Klaren darüber, dass ich kein Wissen habe, welches Ihre Ermittlungen unterstützen könnte. Sie wollen nur die Aufmerksamkeit von Präsident Trump und seinen Handlungen ablenken und diese vor legitimen Fragen schützen“, echauffierte sich die ehemalige Außenministerin, die gleichzeitig betonte, dass ihr Ehemann und sie als First Lady bzw. später auch als Chefdiplomatin der Vereinigten Staaten gegen Menschenhandel und Ausbeutung von Frauen gekämpft hätten.

„Was wird zurückgehalten? Wer soll geschützt werden?“
Unter Trump seien aber die zuständigen Behörden finanziell und personell ausgehungert worden. Auch die jährlichen Menschenhandelsberichte, „die gesetzlich verlangt werden, werden monatelang hinausgezögert“. „Die Botschaft der Trump-Administration an die Amerikaner und die Welt könnte nicht klarer sein: Die Bekämpfung des Menschenhandels stellt für die USA keine Priorität mehr dar. Das ist eine Tragödie. Das ist ein Skandal“, so Hillary Clinton weiter, die dem Weißen Haus vorwarf, die Opfer zu ignorieren. „Was wird zurückgehalten? Wer soll geschützt werden?“, fragte die Ex-Außenministerin die Mitglieder des Kontrollausschusses und warf ihnen damit vor, einseitig zu arbeiten und nicht an der Wahrheitsfindung interessiert zu sein.

Alle Kameras sind auf das Chappaqua Performing Arts Center, ein Theater in New York, gerichtet. ...
Alle Kameras sind auf das Chappaqua Performing Arts Center, ein Theater in New York, gerichtet. Dort laufen die Befragungen der Clintons.(Bild: EPA/OLGA FEDOROVA)
Hillary und Bill Clinton hatten sich monatelang geweigert, im US-Kongress zur Untersuchung des Epstein-Falls auszusagen. Bill Clintons Name und Bilder von ihm tauchen in Dokumenten zu den Epstein-Ermittlungen auf. Der frühere Präsident hat ein Fehlverhalten im Zusammenhang mit seiner Bekanntschaft mit Epstein wiederholt bestritten.

Hillary Clinton hatte Kontakt zu Ghislaine Maxwell
Die ehemalige Außenministerin streitet ab, Epstein je getroffen zu haben. Kontakt hatte sie aber sehr wohl zur Komplizin des verstorbenen Sexualstraftäters. Ghislaine Maxwell ist die einzige Person, die in der Causa eine Haftstrafe abbüßt.

