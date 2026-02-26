Hillary Clinton fordert „direkte Befragung“ Trumps

„Was wird zurückgehalten? Wer soll geschützt werden?“

Unter Trump seien aber die zuständigen Behörden finanziell und personell ausgehungert worden. Auch die jährlichen Menschenhandelsberichte, „die gesetzlich verlangt werden, werden monatelang hinausgezögert“. „Die Botschaft der Trump-Administration an die Amerikaner und die Welt könnte nicht klarer sein: Die Bekämpfung des Menschenhandels stellt für die USA keine Priorität mehr dar. Das ist eine Tragödie. Das ist ein Skandal“, so Hillary Clinton weiter, die dem Weißen Haus vorwarf, die Opfer zu ignorieren. „Was wird zurückgehalten? Wer soll geschützt werden?“, fragte die Ex-Außenministerin die Mitglieder des Kontrollausschusses und warf ihnen damit vor, einseitig zu arbeiten und nicht an der Wahrheitsfindung interessiert zu sein.