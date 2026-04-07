Fleisch-Offensive: Hofer baut jetzt Sortiment um

Beim Diskonter Hofer tut sich etwas im Kühlregal: Mit einer neuen Eigenmarke wird das Frischfleisch-Angebot neu strukturiert – und erstmals kommt dabei auch ein Produkt ins dauerhafte Sortiment, das es so bislang nicht gab. Für Kundinnen und Kunden bedeutet das vor allem einen stärkeren Fokus auf die Herkunft der Produkte.