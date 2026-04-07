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Mit neuer Marke

Fleisch-Offensive: Hofer baut jetzt Sortiment um

Wirtschaft
07.04.2026 22:17
Mehr Österreich im Regal: Hofer startet eine neue Fleischmarke
Mehr Österreich im Regal: Hofer startet eine neue Fleischmarke(Bild: Hofer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Beim Diskonter Hofer tut sich etwas im Kühlregal: Mit einer neuen Eigenmarke wird das Frischfleisch-Angebot neu strukturiert – und erstmals kommt dabei auch ein Produkt ins dauerhafte Sortiment, das es so bislang nicht gab. Für Kundinnen und Kunden bedeutet das vor allem einen stärkeren Fokus auf die Herkunft der Produkte.

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Hofer bündelt sein gesamtes konventionelles Frischfleisch künftig unter der neuen Eigenmarke „Sonnhof“. Damit werden bisher getrennte Linien wie „Genuss 100 % aus Österreich“, „Beef Royal“ und „Asia Green Garden“ zusammengeführt. Bereits seit Mitte 2020 stammt das dauerhaft erhältliche Sortiment an Rind-, Schweine- und Hühnerfleisch zu 100 Prozent aus Österreich – nun wird dieses Prinzip auf das gesamte konventionelle Frischfleisch-Segment ausgeweitet.

Wie das Handelsmagazin „Cash“ berichtet, verfolgt Hofer mit der Einführung der Marke „Sonnhof“ zwei strategische Ziele: Zum einen soll die Regionalität stärker hervorgehoben werden, zum anderen wird das Angebot unter einem einheitlichen Namen gebündelt.

Puten-Premiere beim Diskonter – der kommt auch mit der neuen Marke „Sonnhof“ daher.
Puten-Premiere beim Diskonter – der kommt auch mit der neuen Marke „Sonnhof“ daher.(Bild: Hofer)

Erstmals Putenfleisch aus Österreich im Dauersortiment
Neu ist vor allem ein Detail: Ab April wird auch konventionelles Putenfleisch aus Österreich dauerhaft unter der neuen Marke angeboten. Damit erweitert Hofer sein Sortiment um eine Fleischart, die bisher in dieser Form nicht Teil des fixen Angebots war.

Nach Unternehmensangaben gelten in Österreich bei der Putenhaltung strengere Vorgaben als in vielen anderen Ländern. Dazu zählen etwa eine geringere Besatzdichte in den Ställen sowie ein im internationalen Vergleich niedriger Antibiotika-Einsatz.

Kurze Wege und klare Herkunft
Ein weiterer Aspekt ist die regionale Verarbeitung: Schlachtung und Weiterverarbeitung erfolgen laut Hofer meist in der Nähe der Herkunftsbetriebe. Das soll Transportwege verkürzen, die Umweltbelastung reduzieren und den Stress für die Tiere verringern.

Die neue Marke „Sonnhof“ steht laut Unternehmen für Qualität, Regionalität und Verlässlichkeit. Auch das rot-weiß-rote Logo soll die Herkunft aus Österreich unterstreichen.

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Bestehende Linien bleiben erhalten
Neben „Sonnhof“ setzt Hofer weiterhin auf bestehende Eigenmarken mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Dazu zählt die Tierwohl-Marke „FairHOF“, die laut Unternehmen über gesetzliche Standards hinausgeht, sowie die Bio- und Nachhaltigkeitslinie „Zurück zum Ursprung“, die heuer ihr 20-jähriges Bestehen feiert. Für beide gilt bereits seit jeher, dass das gesamte Frischfleisch-Angebot aus Österreich stammt.

Hofer betreibt in Österreich rund 540 Filialen und beschäftigt mehr als 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eigenmarken spielen dabei eine zentrale Rolle und machen etwa 90 Prozent des Sortiments aus.

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