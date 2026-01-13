Fleisch aus Österreich: Andere Märkte ziehen nach

Hofer: „Stehen zur österreichischen Landwirtschaft“

„Als führender Diskonter in Österreich stehen wir fest zur österreichischen Landwirtschaft“, hieß es von Hofer auf eine Anfrage der „Krone“. Dabei sind der Lebensmittelkette besonders die Qualität des Fleisches sowie der Klima- und Tierschutz wichtig. Im ersten Halbjahr von 2026 sollen zudem alle Putenartikel im Sortiment auf Herkunft Österreich umgestellt werden. „Mit dieser Umstellung können wir folglich im ganzen Frischfleischbereich (exklusive Aktionen) eine Herkunft zu 100 % aus Österreich garantieren.“