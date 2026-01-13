Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Spar

Fleisch aus Österreich: Andere Märkte ziehen nach

Österreich
13.01.2026 15:54
Neben Spar verkündeten jetzt noch mehr Supermärkte, auf Fleisch aus Südamerika verzichten zu ...
Neben Spar verkündeten jetzt noch mehr Supermärkte, auf Fleisch aus Südamerika verzichten zu wollen.(Bild: isavira - stock.adobe.com)

Nachdem sich der Lebensmittelriese Spar in der „Krone“ für eine Österreich-Garantie beim Fleisch ausgesprochen hat, ziehen jetzt weitere Supermärkte nach. Auch Adeg, Billa, Lidl und Penny sagen „Nein“ zu Fleisch aus Südamerika.

0 Kommentare

Am kommenden Samstag wird Ursula von der Leyen das EU-Mercosur-Handelsabkommen in Paraguay unterzeichnen. Heimische Supermärkte stellen sich trotzdem gegen den Verkauf von Fleisch aus Südamerika. Nach Spar zeigen nun auch andere Händler ihre Solidarität mit heimischen Bauern.

Supermärkte beziehen Stellung
Bei Billa, Lidl und Spar werde es kein Fleisch aus Lateinamerika geben. Sie setzen lieber auf Fleisch aus Österreich. Der Lebensmittelriese Spar bezog schon am Montag Stellung zu dem Thema. „Rind, Schwein und Kalb stammen ausnahmslos aus Österreich. Daran wird nicht gerüttelt“, sagte Spar-Vorstand Markus Kaser im Interview mit der „Krone“.

Lesen Sie auch:
Stolze Spar-Bauern: Die Familie Kreuzer (li.) aus Krottendorf (NÖ) liefert wertvolle ...
Nein zu Südamerika
Supermarktriese: Frischfleisch nur aus Österreich
13.01.2026
Frage des Tages
Greifen Sie lieber zu Fleisch aus der Heimat?
12.01.2026

Supermärkte reagieren nicht auf Mercosur-Abkommen
Die Rewe-Tochter Billa verkaufe seit dem Jahr 2020 zu hundert Prozent Frischfleisch aus Österreich, unter anderem heimisches Hendl, Pute, Schwein, Rind, Kalb, Wild und Lamm. Damit habe Billa „im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel ein Alleinstellungsmerkmal“, sagte eine Rewe-Sprecherin zur APA. Auch bei den Rewe-Töchtern Adeg und Penny gebe es „keine Pläne, Fleisch aus Mercosur-Ländern“ zu verkaufen. Zu den Mercosur-Staaten zählen Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay.

Hofer: „Stehen zur österreichischen Landwirtschaft“
„Als führender Diskonter in Österreich stehen wir fest zur österreichischen Landwirtschaft“, hieß es von Hofer auf eine Anfrage der „Krone“. Dabei sind der Lebensmittelkette besonders die Qualität des Fleisches sowie der Klima- und Tierschutz wichtig. Im ersten Halbjahr von 2026 sollen zudem alle Putenartikel im Sortiment auf Herkunft Österreich umgestellt werden. „Mit dieser Umstellung können wir folglich im ganzen Frischfleischbereich (exklusive Aktionen) eine Herkunft zu 100 % aus Österreich garantieren.“

„Setzen weiterhin auf heimische Qualität“
„An unserer Sortimentsstrategie ändert das Mercosur-Abkommen nichts“, hieß es von Lidl Österreich auf APA-Anfrage. Man habe „sich schon vor vielen Jahren bewusst dagegen entschieden, Fleisch aus Südamerika zu verkaufen“. Lidl will bei Frischfleisch „weiterhin auf heimische Qualität“ setzen, wie zum Beispiel bei der 100 Prozent österreichischen Lidl-Eigenmarke „Wiesentaler“.

Zahlreiche Bauern protestierten in Frankreich neben der Seine.
Zahlreiche Bauern protestierten in Frankreich neben der Seine.(Bild: AFP/AFP or licensors)

Bauern-Kritik an Handelsabkommen
Die Gegner des EU-Mercosur-Handelsabkommens befürchten eine Zunahme von Importen billiger Lebensmittel wie Rindfleisch, Geflügel und Zucker, die Landwirte in Europa unter Druck setzen würden. EU-weit kam es zu Protesten von Bauern. Den Landwirten wurden nun Hilfen in Aussicht gestellt, um die Effekte des Handelsabkommens abzumildern.

Mehrheit stimmte für Fleisch-Abkommen
Die Botschafter der 27 EU-Länder stimmten dem Abkommen vergangenen Freitag mehrheitlich zu. Unter anderem Frankreich, Polen und Österreich blieben bei ihrem Nein, wurden aber durch einen Kurswechsel der zunächst kritischen Italiener überstimmt. Neben der Unterzeichnung von der Leyens muss auch noch das EU-Parlament zustimmen, damit der Handelsdeal in Kraft tritt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Ursula von der Leyen
ÖsterreichSüdamerikaParaguayLateinamerika
LidlADEGBilla
SupermarktRindLebensmittel
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
153.617 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
149.079 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
132.844 mal gelesen
Mehr Österreich
Steirerin (34) ist tot
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
Krone Plus Logo
A10-Tunnelbrand
Unfall-Experte: „Vermutlich war es Sekundenschlaf“
Krone Plus Logo
Rutschige Zeiten
Eis und Schnee füllen die Gipszimmer mit Kranken
Drogenring gesprengt
Syrer „Arafat“ führte Polizei zu 100 Kilo Kokain
Nach Spar
Fleisch aus Österreich: Andere Märkte ziehen nach
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf