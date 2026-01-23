Konsumentenschützer klagen Diskonter Hofer

Der Diskonter wies die Vorwürfe zurück. Bei Rabatten aufgrund des nahenden Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) entfällt bei schnell verderblichen Waren – unter anderem Obst, Gemüse und Fleisch – die Pflicht zur Angabe des niedrigsten Preises der letzten 30 Tage. Dies könne aber nur bei verpackten Lebensmitteln gemacht werden, weil es bei unverpackten Waren kein MHD gebe, sagte ein Anwalt am Freitag am Handelsgericht Wien. Das sei gleichheits- oder verfassungswidrig.