Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Mittlere Katastrophe“

Darum wetzen Österreichs Fleischer die Messer

Österreich
31.01.2026 21:00
Die „Krone“ hat mit Fleischern aus ganz Österreich gesprochen.
Die „Krone“ hat mit Fleischern aus ganz Österreich gesprochen.(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz,Scharinger Daniel)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Die Regierung senkt die Mehrwertsteuer auf viele Lebensmittel. Brot, Milch und Gemüse sollen billiger werden – doch beim Fleisch greift der Staat weiter voll zu. Das sorgt für Ärger an der Theke, die „Krone“ hört genau hin!

0 Kommentare

Brot und Milch billiger, Gemüse steuerlich entschlackt – eine jährliche Entlastung der Privathaushalte von knapp 100 Euro versprochen. Doch ausgerechnet dort, wo in Österreich das Herz in der Pfanne höher schlägt, klafft eine Lücke: Fleisch fehlt auf der Liste der angekündigten Mehrwertsteuer-Senkung von zehn auf 4,9 Prozent.

Wo bleibt mein Schnitzel?
Während die Regierung sich für die Entlastung auf die Schulter klopft, fragen viele Österreicher: Wo bleibt mein Schnitzel?

Die „Krone“ hat mit Fleischern aus ganz Österreich gesprochen – und der Tenor ist eindeutig. Kopfschütteln, Unverständnis, Ärger: „Für die Kundschaft ist Fleisch kein Luxus, sondern Alltag. Diese Entscheidung ist eine mittlere Katastrophe“, sagt Josef Teufl, Schlachter aus Niederösterreich.

Kollege Raimund Plautz aus Kärnten ergänzt: „Es war ein Schnellschuss der Regierung, ohne groß darüber nachzudenken.“

Josef und Florian Kröppel, Wien: „Wir verstehen nicht, warum man die Mehrwertsteuer auf Fleisch ...
Josef und Florian Kröppel, Wien: „Wir verstehen nicht, warum man die Mehrwertsteuer auf Fleisch nicht senken kann, das wäre ein Anreiz für heimische Ware. Die Wurst oder die Schinkensemmel gehören einfach zum täglichen Gebrauch.“(Bild: Fleischerei Kröppel)
Josef Teufl, Ruprechtshofen (NÖ): „Für unsere Branche ist das eine mittlere Katastrophe, denn ...
Josef Teufl, Ruprechtshofen (NÖ): „Für unsere Branche ist das eine mittlere Katastrophe, denn Fleisch und Wurst gehören doch wohl zu den Hauptnahrungsmitteln. Unsere Waren sind top, da kann die Regierung doch bitteschön auch die Steuer senken.“(Bild: Franz Crepaz)
Markus Wurzenrainer, Innsbruck (Tirol): „Die Ausnahme der Mehrwertsteuersenkung bei Fleisch und ...
Markus Wurzenrainer, Innsbruck (Tirol): „Die Ausnahme der Mehrwertsteuersenkung bei Fleisch und Wurst ist eine Frechheit. Das sind Grundnahrungsmittel, Punkt aus. Und die Leute tun sich eh alle so schwer mit dem Geld – also liebe Politik, dazu tun und fertig.“(Bild: Peter Freiberger)
Stefan Schwarzmayr, Eggelsberg (OÖ): „Das ist eine Mogelpackung der Bundesregierung. ...
Stefan Schwarzmayr, Eggelsberg (OÖ): „Das ist eine Mogelpackung der Bundesregierung. Verschiedene Steuersätze bringen sowieso nur mehr Bürokratie.“(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Thomas Hatwagner (2. v. li.), Bernstein (Burgenland): „Ich persönlich halte es für höchst ...
Thomas Hatwagner (2. v. li.), Bernstein (Burgenland): „Ich persönlich halte es für höchst problematisch, dass Fleisch nicht von der Mehrwertsteuerbegünstigung betroffen ist. Für viele Menschen ist Fleisch ein Grundnahrungsmittel und gehört zum alltäglichen Speiseplan. Es entsteht hier der Eindruck, dass die Politik davon ausgeht, dass immer mehr Menschen vegetarisch oder vegan leben.“(Bild: Charlotte Titz)
Raimund Plautz, Klagenfurt: „Fleisch ist nicht dabei, das ist das schlechte Zeichen. Die ...
Raimund Plautz, Klagenfurt: „Fleisch ist nicht dabei, das ist das schlechte Zeichen. Die Entscheidung war ein Schnellschuss, ohne groß nachzudenken. Im Schnitt macht die Ersparnis maximal 100 Euro im Jahr aus, dafür rechnet sich der ganze Aufwand nicht.“(Bild: WKO/Just)
Josef Mosshammer, Graz (Steiermark): Grundnahrungsmittel gehören generell gleichgestellt. Es ist ...
Josef Mosshammer, Graz (Steiermark): Grundnahrungsmittel gehören generell gleichgestellt. Es ist nicht nachvollziehbar, warum zum Beispiel Brot dabei ist und Fleisch nicht. Ich hätte es als Anreiz gesehen, wieder mehr daheim zu kochen.“(Bild: Christian Jauschowetz)
Sonja und Hans Peitler, St. Michael im Lungau (Salzburg): „Wir finden es wirklich nicht ...
Sonja und Hans Peitler, St. Michael im Lungau (Salzburg): „Wir finden es wirklich nicht gerecht, wenn gewisse Lebensmittel wie Fleisch und Wurst von der Mehrwertsteuersenkung ausgenommen werden. In Österreich gibt es sehr viel Landwirtschaft und Bauern, die Fleischprodukte vertreiben. Weniger Abgaben würden mit Gewissheit die Regionalität fördern.“(Bild: Roland Holitzky)

400 Millionen Euro an „Mindereinnahmen“
Offiziell heißt es aus dem politischen Elfenbeinturm, der Spielraum sei begrenzt, Fleisch zu teuer, die Wirkung zu groß. Immerhin rechnet man schon jetzt mit jährlichen „Mindereinnahmen“ von mehr als 400 Millionen Euro. Inoffiziell sprechen viele von einer bewussten Auslassung, um keine neue Debatte über Klima, Konsum und Moral loszutreten.

Lesen Sie auch:
Welche Lebensmittel werden nun wirklich billiger? Die „Krone“ kennt die finale Liste.
Nach dem Hin und Her
Joghurt statt Obers: Lebensmittel-Liste jetzt fix
28.01.2026
Wegen höherer Steuern
Budget: Deutlich geringeres Minus als erwartet
31.01.2026

Doch genau diese Debatte ist jetzt trotzdem da – und sie tobt zwischen Fleischtheke und Kassa.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Österreich
„Mittlere Katastrophe“
Darum wetzen Österreichs Fleischer die Messer
Krone Plus Logo
Tausende Euro für LPs
Warum Schallplatten zum „schwarzen Gold“ wurden
Pensionistin verärgert
Sparbuch verloren: Langes Warten auf Fundstück
Diskutieren Sie mit!
Fühlen Sie sich in Ihrer Redefreiheit beschränkt?
Schock nach Bluttat
Elfjähriger fehlte schon am Freitag im Unterricht
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine