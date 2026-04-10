Haben Sie schon mal einen One-Night-Stand bereut?

Sie machen das Leben zumeist aufregender: One-Night-Stands. Zumindest vorher: Am Morgen danach schaut das Ganze oft anders aus – dann kommt schon einmal ein Gefühl von Reue auf. Die sozialen Netzwerke sind voll von Berichten reumütiger Abenteurer – doch nicht wegen der Sache an sich, sondern weil der jeweils andere danach doch deutlich seltsamer war als zuvor.