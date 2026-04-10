Haben Sie schon mal einen One-Night-Stand bereut?

Österreicher sind nicht gerade zimperlich, was One-Night-Stands betrifft: Jeder Zweite hat laut Marketagent-Studie zumindest schon einmal einen gehabt. Warum auch nicht, sagen wir – und fragen uns vielmehr: Haben Sie schon einmal einen bereut? Und wenn ja, warum?
Sie machen das Leben zumeist aufregender: One-Night-Stands. Zumindest vorher: Am Morgen danach schaut das Ganze oft anders aus – dann kommt schon einmal ein Gefühl von Reue auf. Die sozialen Netzwerke sind voll von Berichten reumütiger Abenteurer – doch nicht wegen der Sache an sich, sondern weil der jeweils andere danach doch deutlich seltsamer war als zuvor.
Kennen auch Sie das eigenartige Gefühl von Bedauern und Scham nach einem One-Night-Stand? Oder haben Sie sich schon einmal im trügerischen Schein der Nacht auf jemanden eingelassen, von dem Sie sich am nächsten Morgen nur noch fragten, wie um Himmels Willen Sie zusammen im Bett landen konnten?
Wir sind neugierig: Wissen Sie vielleicht von „spooky“ Verhaltensweisen eines One-Night-Stands aus Ihrem Bekanntenkreis zu berichten, vielleicht von wundersamen Dingen? Oder die ganz andere Seite: Mussten Sie gar Furchtsames im Zuge eines einmaligen Abenteuers erleben und wollen andere zur Vorsicht mahnen?
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