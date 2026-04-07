Über Nacht ausgelöscht? So real ist Trumps Drohung

Mit drastischen Worten hat US-Präsident Donald Trump dem Iran gedroht: Innerhalb weniger Stunden könne eine „völlige Zerstörung“ erreicht werden, erklärte er – und setzte Teheran damit unter massiven Druck. Doch was würde ein solcher Angriff tatsächlich bedeuten? Experten sehen gravierende Folgen vor allem für die Zivilbevölkerung – und warnen zugleich vor einer weiteren Eskalation.