Herber Schlag! Sahne-Spezialist in Hof ist pleite

Verhandlungen scheiterten schließlich im März. QimiQ bezifferte die Verbindlichkeiten mit rund 8,66 Millionen Euro bei 159 Gläubigern; dem Buchwert des Anlagevermögens von rund 1,38 Millionen Euro stand ein geschätzter Liquidationswert von etwa 130.500 Euro gegenüber. Das Unternehmen strebte eine Fortführung über einen Sanierungsplan an und bot eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren an.