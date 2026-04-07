Herber Schlag! Sahne-Spezialist in Hof ist pleite

Die QimiQ Handels GmbH in Hof bei Salzburg ist insolvent. Das seit 2001 aktive Unternehmen, bekannt für eine schnittfeste Sahnebasis und eine vegane Alternative, nannte Verbindlichkeiten von rund 8,66 Millionen Euro bei 159 Gläubigern. Ziel ist eine Fortführung über einen Sanierungsplan mit Mindestquote.
Die QimiQ Handels GmbH mit Sitz in Hof bei Salzburg, seit 2001 am Markt, ist in die Insolvenz geraten. Das Unternehmen vertreibt QimiQ-Produkte für Privatkunden, Gastronomie, Lebensmittelindustrie und Handelspartner. Produziert wird für Österreich durch SalzburgMilch.
Laut Antrag beschäftigte QimiQ zuletzt neben dem Geschäftsführer zwei Dienstnehmer, insgesamt sollen rund zwölf Beschäftigte von der Insolvenz betroffen sein.
Als Ursachen wurden unter anderem stark gestiegene Milchpreise mit rund 15 Prozent höheren Produktionskosten, ausgebliebene Finanzierungen, verspätete Zahlungen internationaler Kunden sowie ein Auslieferstopp durch SalzburgMilch genannt.
Verhandlungen scheiterten schließlich im März. QimiQ bezifferte die Verbindlichkeiten mit rund 8,66 Millionen Euro bei 159 Gläubigern; dem Buchwert des Anlagevermögens von rund 1,38 Millionen Euro stand ein geschätzter Liquidationswert von etwa 130.500 Euro gegenüber. Das Unternehmen strebte eine Fortführung über einen Sanierungsplan an und bot eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren an.
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