Wieder Tunnel beschädigt: A10-Stau Richtung Süden

Und schon wieder staut es Richtung Süden: Dieses Mal hat ein Lkw den Zetzenbergtunnel zwischen Werfen und Tenneck beschädigt. Eine Umleitung ist eingerichtet – wer nicht mehr abfahren konnte, dem winkt stundenlanger Stau ...
Nachdem der Brentenbergtunnel Richtung Salzburg vor wenigen Wochen durch einen Lkw-Brand massiv beschädigt wurde, hat es jetzt den Zetzenbergtunnel erwischt. Bei einem Unfall soll ein Lkw eine Lüftungsanlage beschädigt haben.
Die Autobahn ist derzeit gesperrt. Die Reparaturen könnten sich über Stunden ziehen. Mit Glück wird der Tunnel gegen 17 Uhr wieder befahrbar sein, je nach Fortschritt der Reparaturarbeiten bei dem Lüfter.
Bislang soll der Stau an die fünf Kilometer lang sein. Bei Pass Lueg werden die Fahrzeuge derzeit abgeleitet. Das wiederum führt zu Staubildungen auf der Landesstraße B159.
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