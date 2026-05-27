Brand in Tunnel forderte Feuerwehren in der Nacht

Ein Tunnelbrand forderte die Feuerwehren von Unken und St. Martin bei Lofer in Salzburg Mittwochfrüh. Der Achbergtunnel bleibt deshalb vorerst gesperrt. Grund für den Einsatz war ein brennendes Auto.
Der Achbergtunnel in Unken (Pinzgau) bleibt am Mittwochvormittag gesperrt. Grund dafür ist ein vorangegangener Brand eines Autos, der um 3.05 den Alarm ausgelöst hatte.
Insgesamt 36 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Unken, Lofer sowie St. Martin bei Lofer waren im Einsatz. Aufgrund von Ermittlungen bleibt der Tunnel vorerst gesperrt.
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