Mit 119 km/h im Ortsgebiet von Saalbach unterwegs

Technikmängel und Jugendliche

Im Raum Hof/Thalgau wurden nach Hinweisen drei Motorradlenker (16, 18, 21) aus dem Bezirk Vöcklabruck kontrolliert, die Kennzeichen wurden wegen technischer Mängel abgenommen. In Oberalm wurde ein 15-jähriger Mopedlenker gestoppt, sein Fahrzeug erreichte am Rollenprüfstand 68 statt 45 km/h, Anzeige und Vorführung folgen. In Salzburg versuchten zwei Mofafahrer (13, 14) in der Alpenstraße zu flüchten, beide ohne Berechtigung, nicht angemeldet und am Prüfstand deutlich zu schnell.