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Schein und Auto weg

Mit 119 km/h im Ortsgebiet von Saalbach unterwegs

Salzburg
07.04.2026 11:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Bei Schwerpunktkontrollen zwischen Ostersamstag und Ostermontag in Stadt und Land zog die Polizei zahlreiche Lenker aus dem Verkehr. Alkohol, Suchtmittel, extreme Geschwindigkeit und gravierende technische Mängel führten zu Führerscheinabnahmen, Kennzeichenabnahmen und hohen Strafgeldern.

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In Saalbach wurde ein 58-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Grieskirchen mit 119 km/h im Ortsgebiet gemessen. Er verweigerte den Alkotest, der Führerschein wurde vorläufig abgenommen, das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt, mehrere Anzeigen folgen.

Alkohol am Steuer
In Eugendorf wurde ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Liezen wegen unsicherer Fahrweise angehalten. Der Alkotest ergab 1,46 Promille, der Führerschein wurde abgenommen. In St. Gilgen wurde ein 52-jähriger aus dem Bezirk Gmunden mit 1,46 Promille kontrolliert, er hatte zudem keine gültige Lenkberechtigung, weil sie bereits entzogen war.

Suchtmittel und Verweigerung
Im Gemeindegebiet Hof musste ein 22-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Gmunden nach amtsärztlicher Untersuchung wegen Suchtmittel-Symptomen den Führerschein abgeben. In Ebenau wurde einem 56-jährigen Lkw-Lenker aus dem Flachgau der Führerschein vorläufig abgenommen, weil bei der Kontrolle wegen Nichteinhaltung der Vorgaben kein gültiges Messergebnis zustande kam.

Zwei Führerscheinabnahmen gab es wegen überhöhter Geschwindigkeit: ein 37-jähriger Tennengauer auf der A10 vor Glanegg mit 160 km/h bei 100, sowie ein 22-jähriger Flachgauer auf der A1 im Bereich Salzburg Mitte mit 113 km/h bei 60.

In Straßwalchen wurde ein 44-jähriger Mopedlenker aus dem Flachgau mit 1,22 Promille auf der B1 angehalten, Anzeige folgt. In Oberalm wurde ein 19-jähriger Radfahrer aus dem Tennengau mit 1,1 Promille angezeigt.

Technikmängel und Jugendliche 
Im Raum Hof/Thalgau wurden nach Hinweisen drei Motorradlenker (16, 18, 21) aus dem Bezirk Vöcklabruck kontrolliert, die Kennzeichen wurden wegen technischer Mängel abgenommen. In Oberalm wurde ein 15-jähriger Mopedlenker gestoppt, sein Fahrzeug erreichte am Rollenprüfstand 68 statt 45 km/h, Anzeige und Vorführung folgen. In Salzburg versuchten zwei Mofafahrer (13, 14) in der Alpenstraße zu flüchten, beide ohne Berechtigung, nicht angemeldet und am Prüfstand deutlich zu schnell.

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Schwerpunktaktionen 
Im Stadtgebiet, Flachgau und Tennengau wurden zusätzlich acht Kennzeichentafeln wegen schwerer Mängel abgenommen und mehr als 6000 Euro Strafgelder vor Ort eingehoben.

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