Doll: „Wir haben uns das nicht ausgesucht“

Ebenso offen ist, wie es mit den Beschäftigten des Betriebs weitergeht. „Wir sind derzeit über mögliche Lösungen im Gespräch“, betont Doll gegenüber der „Krone“. Leicht gefallen sei ihm dieser Schritt nicht. Gegründet wurde die Traditionsgärtnerei 1929. Der Betrieb ist weit über die Grenzen Salzburgs hinaus bekannt. Doll beliefert auch Veranstaltungen im Ausland, sowie jahrelang den Wiener Opernball.