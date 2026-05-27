Streit um Innenhof: Anrainer scheitern vor Gericht

Zur Erinnerung: In einem Altstadt-Innenhof – er gehört zu einem Haus in der Goldgasse – will Immobilienentwickler Ditfried Kurz zehn Wohnungen errichten. Das knapp 1000 Quadratmeter große Areal ist als Bauland ausgewiesen und längst im Besitz von Kurz. Anrainer rund um Felix Ganzer liefen gegen das Vorhaben Sturm, gründeten erst eine Bürgerinitiative und später sogar eine eigene Partei. Die Bürgerliste Hallein sitzt mittlerweile gar in der Gemeindevertretung. Auch dort war das Bauprojekt bereits mehrmals Streitthema.