Medienanwalt Peter Zöchbauer (59) verstorben

„Mensch mit Haltung und Herz“

„Peter Zöchbauer war nicht nur ein herausragender Jurist und einer der führenden Medienrechtsexperten Österreichs, sondern vor allem ein Mensch mit Haltung und Herz“, heißt es in seinem von der Kanzlei verbreiteten Nachruf. Er sei für die Freiheit des Menschen und zugleich für die persönliche Verantwortung jedes Einzelnen für sein Handeln und seine Worte gestanden. Speziell der Schutz von Persönlichkeitsrechten im Spannungsfeld zur Pressefreiheit sei ihm ein zentrales Anliegen gewesen, dem er sich mit Nachdruck und Überzeugung gewidmet habe.