Nächste Anzeige gegen Aufdecker Peter Pilz

Die Kanzlei der Witwe vertritt auch den Kläger

Ein Journalist wirft Pilz zudem vor, ihn in einem Artikel auf „zackzack“ quasi mit involviert zu haben, wegen mutmaßlicher Nähe zur Staatsanwaltschaft Krems, der die Causa zuletzt entzogen wurde. Pilz’ Behauptungen seien „vollinhaltlich unwahr“, heißt es in einem Schriftsatz, den die Kanzlei Böhmdorfer Schender Völk erstellte. Die Kanzlei vertritt übrigens auch die Witwe Pilnaceks, die Grazer Gerichtspräsidentin Caroline List. Sie hatte Pilz und andere angezeigt, u.a. wegen des verschwundenen Laptops ihres Mannes. Sie selbst hat laut eigener Aussage das Handy ihres Mannes vernichtet.