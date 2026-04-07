Astronaut benennt Mondkrater nach seiner Ehefrau

Der nach ihr benannte Krater befindet sich an der Grenze zwischen Vorder- und Rückseite des Mondes und ist manchmal von der Erde aus sichtbar. Einem weiteren Krater südwestlich davon gab die „Artemis II“-Crew den Namen „Integrity“, nach dem Rufzeichen ihres Raumschiffs. Die Vorschläge für die Kraternamen gelten laut NASA nur vorläufig. Nach Abschluss der Mission müssen sie noch bei Internationalen Astronomischen Union (IAU) eingereicht werden. Die IAU regelt die Benennung von Himmelskörpern und deren Oberflächenmerkmalen.