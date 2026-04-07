So könnte das nächste Sparbudget aussehen

Die Weltlage spielt Marterbauer nicht gerade in die Hände. Der leichte Aufschwung, der sich abgezeichnet hatte, ist mit dem Iran-Krieg Makulatur geworden. Schon davor hat der Minister das Motto ausgegeben, wer Akzente setzen und in bestimmten Bereichen mehr ausgeben will, muss das im eigenen Ministerium einsparen.