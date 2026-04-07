So könnte das nächste Sparbudget aussehen

Diese Woche starten im Finanzministerium die sogenannten Beichtstuhl-Gespräche. Ressortchef Markus Marterbauer lädt alle anderen Minister zu sich, um auszuloten, wohin die Reise in den einzelnen Ressorts gehen soll. Marterbauer muss im Doppelbudget für 2027 und 2028 zusätzlich zwei Milliarden einsparen.
Die Weltlage spielt Marterbauer nicht gerade in die Hände. Der leichte Aufschwung, der sich abgezeichnet hatte, ist mit dem Iran-Krieg Makulatur geworden. Schon davor hat der Minister das Motto ausgegeben, wer Akzente setzen und in bestimmten Bereichen mehr ausgeben will, muss das im eigenen Ministerium einsparen.
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