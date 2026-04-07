Motorradfahrer (21) prallt gegen Baum und stirbt

Tragischer Unfall am Ostermontag in Salzburg: Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Osttirol verlor auf der Bundesstraße B 311 die Kontrolle über sein Bike. In weiterer Folge krachte er gegen einen Baum – der junge Mann überlebte den Sturz nicht ...
Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Abend des Ostermontags in Saalfelden auf der B 311. Wie die Polizei berichtet, hat ein 21-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Lienz auf der Fahrt von Lofer in Richtung Saalfelden die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.
Er kam in weiterer Folge ins Schleudern und stieß gegen einen Baum. Der Lenker verstarb noch an der Unfallstelle.
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