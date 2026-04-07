Motorradfahrer (21) prallt gegen Baum und stirbt

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Abend des Ostermontags in Saalfelden auf der B 311. Wie die Polizei berichtet, hat ein 21-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Lienz auf der Fahrt von Lofer in Richtung Saalfelden die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.