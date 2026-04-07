Lärmschutz in Salzburg zeigt seine Wirkung

Durch zahlreiche Maßnahmen hat sich die Zahl der betroffenen Salzburger in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. 2024 waren noch knapp mehr als 60.000 Menschen betroffen, was einen Rückgang von etwa 30 Prozent bedeutet. Rund acht Millionen Euro wurden dafür aufgewendet. In Lärmschutzwände flossen 5,5 Millionen an Förderungen etwa für neue Fenster 2,3 Millionen Euro. Förderwürdig sind Objekte, die vor der Errichtung der Straße existiert haben oder mindestens fünf Jahre alt sind. „Das Mobilitätsbedürfnis der Menschen nimmt stetig zu. Umso wichtiger ist es, dass die Lebensqualität der Menschen, die entlang unserer Straßen leben, dennoch weiterhin hoch bleibt“, sagt Landesvize Stefan Schnöll (ÖVP), der sieht, dass immer noch viel zu tun ist in dem Bereich. Für das laufende Jahr ist eine Million Euro budgetiert.