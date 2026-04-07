Bus mit Jausenanhänger überschlägt sich auf A1

Na, Mahlzeit: Um 5.49 Uhr früh wurde am Dienstag die Freiwillige Feuerwehr Oberwang (Oberösterreich) zu einem ungewöhnlichen Unfall auf der A1 alarmiert. Ein Wagen war auf den Jausenanhänger eines Kleinbusses aufgefahren, dieser schleuderte gegen die Böschung und überschlug sich.
Kurz nach der Autobahnauffahrt Oberwang in Fahrtrichtung Salzburg war ein Wagen mit dem Jausenanhänger eines Kleinbusses kollidiert. Durch den Aufprall schleuderte der Kleinbus mit Anhänger gegen die Böschung am Fahrbandrand und überschlug sich. Der Einsatzleiter der Feuerwehr Oberwang, Thomas Höllnsteiner, berichtete von der Lage beim Eintreffen: „Die zwei Fahrzeuginsassen vom Kleinbus wurden im Bus nicht eingeklemmt und konnten das am Dach liegende Fahrzeug mit Hilfe von Ersthelfern verlassen. Die Pkw-Lenkerin konnte ihr beschädigtes Fahrzeug ebenfalls verlassen!“
Eine Person verletzt
Eine Person wurde vom Roten Kreuz Mondsee mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Oberwang stellte den umgefallenen Anhänger und den Kleinbus mit einer Seilwinde auf. Der Kleinbus wurde von der Feuerwehr und einem Abschleppunternehmen geborgen. Im Anschluss an die Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn gereinigt.
Einsatz dauerte eineinhalb Stunden
Während der Aufräumarbeiten wurden die Fahrzeuge auf der A1 einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Im Einsatz standen 36 Kräfte der Feuerwehr Oberwang, vom Roten Kreuz Mondsee und St. Georgen sowie der Autobahnpolizei Seewalchen. Der Einsatz konnte nach eineinhalb Stunden beendet werden.
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