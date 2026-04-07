Bus mit Jausenanhänger überschlägt sich auf A1

Kurz nach der Autobahnauffahrt Oberwang in Fahrtrichtung Salzburg war ein Wagen mit dem Jausenanhänger eines Kleinbusses kollidiert. Durch den Aufprall schleuderte der Kleinbus mit Anhänger gegen die Böschung am Fahrbandrand und überschlug sich. Der Einsatzleiter der Feuerwehr Oberwang, Thomas Höllnsteiner, berichtete von der Lage beim Eintreffen: „Die zwei Fahrzeuginsassen vom Kleinbus wurden im Bus nicht eingeklemmt und konnten das am Dach liegende Fahrzeug mit Hilfe von Ersthelfern verlassen. Die Pkw-Lenkerin konnte ihr beschädigtes Fahrzeug ebenfalls verlassen!“