Bahn zwischen Friedburg und Mattighofen fällt aus

Wegen eines Kabelbrands auf der Strecke im angrenzenden Oberösterreich sind aktuell am Dienstag zwischen Mattighofen Bahnhof und Friedburg Bahnhof bis voraussichtlich 15.00 Uhr keine Zugfahrten möglich. Die ÖBB haben für diesen Abschnitt einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Friedburg und Mattighofen eingerichtet.