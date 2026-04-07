Bahn zwischen Friedburg und Mattighofen fällt aus

Wegen eines Kabelbrands in Oberösterreich fallen aktuell Züge zwischen Friedburg und Mattighofen bis voraussichtlich 15.00 Uhr aus. Die ÖBB richten einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein, Reisende müssen bis zu 30 Minuten mehr Zeit einplanen. Betroffen sind Verbindungen aus dem Raum Salzburg Richtung Innviertel.
Wegen eines Kabelbrands auf der Strecke im angrenzenden Oberösterreich sind aktuell am Dienstag zwischen Mattighofen Bahnhof und Friedburg Bahnhof bis voraussichtlich 15.00 Uhr keine Zugfahrten möglich. Die ÖBB haben für diesen Abschnitt einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Friedburg und Mattighofen eingerichtet.
Fahrgäste müssen mit bis zu 30 Minuten zusätzlicher Reisezeit rechnen. Für Salzburg trifft das vor allem die Mattigtalbahn-Verbindungen Richtung Braunau/Inn und Mattighofen.
Hier eine Auswahl der betroffenen Verbindungen:
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