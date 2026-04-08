Wie New Orleans ohne die Klischees klingt

Von der Straßenmusik bis zum Grammy

Wie verwurzelt die Band in ihrer Heimatstadt bleibt, zeigt nicht nur die Anfrage-Möglichkeit für Hochzeiten auf ihrer Homepage, sondern auch der Tourplan: Schon am Tag nach dem Konzert in Aflenz sind sie wieder im „Howlin‘ Wolf“ im Gewerbegebiet von New Orleans, wo sich Touristen kaum je hintrauen. Die Österreich-Termine sind bis auf Weiteres der einzige Abstecher nach Europa. Nach der Anfrage aus Mayrhofen habe man auch Wien sehen wollen, der Rest habe sich ergeben, erzählt die Band.