Trompetenkraft, Lebenslust und ein Hochzeitstanz

Die eigene Hochzeit hat für den 1980 im Libanon geborenen und vor dem Bürgerkrieg geflüchteten Maalouf die Initialzündung für das aktuelle Projekt der „Trumpets of Michel-Ange“ in ihrem zweiten Teil gegeben. Also geht es um die Liebe und die Feier des Lebens, die der charismatische Bandleader und Komponist mit seinen musikalischen Gefährten an fünf Trompeten, Saxofon, zwei E-Gitarren und einem Schlagzeug in geballte Energie umsetzt: Vom ersten Kuss bis zum erschöpften Ausklang des Fests, getragen von einem durchgängig bezwingenden Rhythmus. Eine dramatische Choreografie, die nicht nur die Musiker auf der Bühne, sondern gleich zu Beginn die Mehrheit des Publikums erfasst: Hochzeitsparty im Konzertsaal!