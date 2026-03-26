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Ibrahim Maalouf

Trompetenkraft, Lebenslust und ein Hochzeitstanz

Kultur
26.03.2026 16:29
Geballte Energie von Ibrahim Maaloufs Band im neuen Projekt „The Trumpets of Michel-Ange Vol.2“
Geballte Energie von Ibrahim Maaloufs Band im neuen Projekt „The Trumpets of Michel-Ange Vol.2“(Bild: © Carlos Suarez/Konzerthaus)

Höchst beschwingt und fröhlich erzählt der libanesisch-französische Trompeter Ibrahim Maalouf mit seiner Band eine wunderschöne Liebesgeschichte und lud das Publikum im Wiener Konzerthaus zum ausgelassenen Tanz.

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Die eigene Hochzeit hat für den 1980 im Libanon geborenen und vor dem Bürgerkrieg geflüchteten Maalouf die Initialzündung für das aktuelle Projekt der „Trumpets of Michel-Ange“ in ihrem zweiten Teil gegeben. Also geht es um die Liebe und die Feier des Lebens, die der charismatische Bandleader und Komponist mit seinen musikalischen Gefährten an fünf Trompeten, Saxofon, zwei E-Gitarren und einem Schlagzeug in geballte Energie umsetzt: Vom ersten Kuss bis zum erschöpften Ausklang des Fests, getragen von einem durchgängig bezwingenden Rhythmus. Eine dramatische Choreografie, die nicht nur die Musiker auf der Bühne, sondern gleich zu Beginn die Mehrheit des Publikums erfasst: Hochzeitsparty im Konzertsaal!

Ibrahim Maalouf bringt die Vierteltontrompete zum Strahlen
Ibrahim Maalouf bringt die Vierteltontrompete zum Strahlen(Bild: © Carlos Suarez/Konzerthaus)

Gefeiert wird dabei auch die legendäre Vierteltontrompete, die Maaloufs Vater entwickelte, um die verkürzten Tonintervalle besser spielen zu können. Und Maaloufs Musik bringt sie mit viel Gefühl und Virtuosität zum prächtigen Strahlen. Da mischen sich die arabischen Skalen mit wuchtigem Balkan-Brass, einschmeichelnde Melodien wechseln mit leichtfüßigen Soli und das Leitmotiv findet sich in unzähligen Wiederholungen, Variationen und Abwandlungen bis zum lange hinausgezögerten Abgesang. 90 Minuten überschwängliche Lebenslust in düsteren Zeiten.

Verena Kienast

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