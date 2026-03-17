Geschichten einer Weltreise, die ins Ohr gehen

„Krone“: In Ihrem neuen Album „In Her Footsteps“ wandeln Sie auf den Spuren der österreichischen Reiseschriftstellerin Ida Pfeiffer (1797-1858), die als eine der ersten Frauen allein die Welt umrundete. Wie sind Sie denn auf sie gekommen?

Martin Listabarth: Ich lasse mich bei meiner Musik immer gern von außermusikalischen Themen inspirieren. Bei diesem Album habe ich mir die Herausforderung gesetzt, erstmals eine durchgehende Geschichte zu erzählen. Und da hat sich Ida Pfeiffers Biografie besonders angeboten. Es war reiner Zufall, dass ich über ihren Namen gestolpert bin, und es hat mich sofort angesprochen, was sie alles erlebt und auf die Beine gestellt hat. Und das Tolle daran ist, dass sie schon zur damaligen Zeit ihre Reiseberichte publiziert hat. Das ist nicht nur spannend, sondern auch teilweise recht witzig beschrieben , weil sie mit ihrem Wiener Schmäh auch skurrile Situationen schildert.