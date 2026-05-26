Rosentaler siegte bei Fischer-Weltmeisterschaft

„Für mich ist dieser Erfolg überwältigend, seit Kind auf bin ich immer mit meinem Vater fischen gegangen. Im letzten Jahr schaffte ich die Qualifikation für das sechsköpfige WM-Team. Dieser WM-Titel sprengte für mich wohl alles, noch dazu war ich zweitbester im Team“, erklärt der Rosegger Ronny Wollinger, der sich im Einzelwettbewerb den elften Platz sicherte.