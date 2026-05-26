Rosentaler siegte bei Fischer-Weltmeisterschaft

Das Team von Ronny Wolliger konnte sich in Ungarn einen begehrten Titel sichern.
Es ist das erste Team in der österreichischen Geschichte, das sich Fischer-Weltmeister nennen darf. Denn Ronny Wollinger, Christian Eisner, Maximilian Eisner, Marco Redmann, Manfred Hießmayr und Host Mengler, sowie Kapitän Thomas Hackl konnten bei der Freestyle Method Feeder Weltmeisterschaft in Szeged (Ungarn) auf dem Maty-Éri Kajak-Kenu Pálya sich den Titel als bestes Fischer-Team der Welt holen.
„Für mich ist dieser Erfolg überwältigend, seit Kind auf bin ich immer mit meinem Vater fischen gegangen. Im letzten Jahr schaffte ich die Qualifikation für das sechsköpfige WM-Team. Dieser WM-Titel sprengte für mich wohl alles, noch dazu war ich zweitbester im Team“, erklärt der Rosegger Ronny Wollinger, der sich im Einzelwettbewerb den elften Platz sicherte.
Der Wettbewerb ist ein legendäres, einwöchiges Event von immensem Prestige, der von Hunderttausenden Anglern in ganz Europa via Livestream verfolgt wird. Am Pfingstwochenende waren Teams aus insgesamt 26 Ländern bei der Weltmeisterschaft dabei, von Vietnam bis Kasachstan, von England bis Norwegen und sogar aus Südafrika reisten die „Petri Heil“-Spezialisten nach Ungarn.
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