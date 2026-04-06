Trump droht: „Können Iran über Nacht ausschalten“

Ölambitionen und innenpolitischer Widerstand

Trump äußerte auch, dass es in der eigenen Bevölkerung wenig Rückhalt für die Übernahme von iranischem Öl gebe: „Leider möchte die amerikanische Bevölkerung, dass wir nach Hause kommen.“ Er hatte zuletzt wiederholt vorgeschlagen, das Öl im Iran zu sichern, wofür die strategisch wichtige Insel Kharg im Persischen Golf eingenommen werden müsste – über die etwa 90 Prozent der iranischen Erdölausfuhren abgewickelt werden.