Kastrationspflicht wird nicht ernst genommen

Bis zu 90 Katzen leben im Lienzer Tierheim – ein regionales Problem, denn immer noch gibt es viel zu viele Menschen, die es mit der Kastrationspflicht nicht so genau nehmen.
Unterschiede zwischen Stadt und Land zeigen sich offenbar auch im Tierschutz. Zumindest in Osttirol, denn, während in den Städten oftmals Hunde ausgesetzt werden, sind am Land verwilderte Katzen die größte Herausforderung. „Trotz Kastrationspflicht gibt es viele Freigänger, um die sich niemand schert“, erklärt Christine Zangerl.
Sie ist die Obfrau des in Lienz ansässigen Osttiroler Tierschutzvereins und widmet sich seit Jahren hilfsbedürftigen Vierbeinern. Aktuell lebt nur ein Hund im Lienzer Tierheim in der Pfister. „Und sie ist leider nicht sehr einfach im Umgang. Zum Glück haben wir engagierte Gassigeher, die bereits Fortschritte machen und denen sie vertraut“, sagt Zangerl.
Diese Tiere suchen ein Zuhause!
Gut ausgelastet sind hingegen die Katzenräume, die jeweils mit einem Innen- und Außenbereich ausgestattet sind. Im Moment leben mehr als 40 Samtpfoten vor Ort; bis zu 90 waren es bereits. Sie kommen, wie ihre späteren Adoptivfamilien, nicht nur aus Osttirol, sondern aus Oberkärnten oder ganz Tirol.
Es braucht oft Zeit
In der Vermittlung haben es vor allem zutrauliche Tiere einfach. Nur braucht das oft Zeit. „Es gab schon jemanden, der eine Katze nach einem Tag zurückgebracht hat, weil sie ,noch immer’ nicht zutraulich war“, sagt die Tierschützerin. Dabei müsse man den Samtpfoten nur ein ruhiges Umfeld und Geduld entgegenbringen, dann taut fast eine jede oder ein jeder noch auf.
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