Kastrationspflicht wird nicht ernst genommen

Es braucht oft Zeit

In der Vermittlung haben es vor allem zutrauliche Tiere einfach. Nur braucht das oft Zeit. „Es gab schon jemanden, der eine Katze nach einem Tag zurückgebracht hat, weil sie ,noch immer’ nicht zutraulich war“, sagt die Tierschützerin. Dabei müsse man den Samtpfoten nur ein ruhiges Umfeld und Geduld entgegenbringen, dann taut fast eine jede oder ein jeder noch auf.