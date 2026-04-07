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Immer mehr Katzen

Kastrationspflicht wird nicht ernst genommen

Kärnten
07.04.2026 07:00
Lautes Miauen in Lienz. Dort gibt es immer mehr Katzen...
Lautes Miauen in Lienz. Dort gibt es immer mehr Katzen...(Bild: Tierheim Pinzgau)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Bis zu 90 Katzen leben im Lienzer Tierheim – ein regionales Problem, denn immer noch gibt es viel zu viele Menschen, die es mit der Kastrationspflicht nicht so genau nehmen.

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Unterschiede zwischen Stadt und Land zeigen sich offenbar auch im Tierschutz. Zumindest in Osttirol, denn, während in den Städten oftmals Hunde ausgesetzt werden, sind am Land verwilderte Katzen die größte Herausforderung. „Trotz Kastrationspflicht gibt es viele Freigänger, um die sich niemand schert“, erklärt Christine Zangerl.

Sie ist die Obfrau des in Lienz ansässigen Osttiroler Tierschutzvereins und widmet sich seit Jahren hilfsbedürftigen Vierbeinern. Aktuell lebt nur ein Hund im Lienzer Tierheim in der Pfister. „Und sie ist leider nicht sehr einfach im Umgang. Zum Glück haben wir engagierte Gassigeher, die bereits Fortschritte machen und denen sie vertraut“, sagt Zangerl.

Diese Tiere suchen ein Zuhause! 
Gut ausgelastet sind hingegen die Katzenräume, die jeweils mit einem Innen- und Außenbereich ausgestattet sind. Im Moment leben mehr als 40 Samtpfoten vor Ort; bis zu 90 waren es bereits. Sie kommen, wie ihre späteren Adoptivfamilien, nicht nur aus Osttirol, sondern aus Oberkärnten oder ganz Tirol.

Rosy ist nicht mehr die Jüngste, hat aber eine Chance auf ein paar schöne Jahre außerhalb des ...
Rosy ist nicht mehr die Jüngste, hat aber eine Chance auf ein paar schöne Jahre außerhalb des Tierheims verdient. Sie fühlt sich in einer Wohnung, aber auch draußen wohl. 0664/9163342.(Bild: Osttiroler Tierschutzverein)
Elvis braucht unbedingt Freigang, weil er ein richtiger Erkunder ist. Menschen lässt er bereits ...
Elvis braucht unbedingt Freigang, weil er ein richtiger Erkunder ist. Menschen lässt er bereits an sich heran, er wird also sicherlich schnell Freundschaft mit seinem neuen Besitzer schließen. 0664/9163342.(Bild: Osttiroler Tierschutzverein)
Kira ist eine besonders fesche dunkelgraue Katze. Sie ist leider noch nicht sehr zutraulich, ...
Kira ist eine besonders fesche dunkelgraue Katze. Sie ist leider noch nicht sehr zutraulich, braucht also noch etwas Zeit. Dann wird sie aber sicher eine treue Begleiterin für „ihre Familie“ werden. 0664/9163342.(Bild: Osttiroler Tierschutzverein)
Lucky ist drei Jahre alt und ein eher großer Kater. Hunde mag „Lucky“ nicht so gerne, was ihm ...
Lucky ist drei Jahre alt und ein eher großer Kater. Hunde mag „Lucky“ nicht so gerne, was ihm aber gefällt, ist Freigang. Er sucht also ein liebevolles und ruhiges Zuhause mit Zugang zur Natur. 0664/9163342.(Bild: Osttiroler Tierschutzverein)

Es braucht oft Zeit 
In der Vermittlung haben es vor allem zutrauliche Tiere einfach. Nur braucht das oft Zeit. „Es gab schon jemanden, der eine Katze nach einem Tag zurückgebracht hat, weil sie ,noch immer’ nicht zutraulich war“, sagt die Tierschützerin. Dabei müsse man den Samtpfoten nur ein ruhiges Umfeld und Geduld entgegenbringen, dann taut fast eine jede oder ein jeder noch auf.

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