Schlagersängerin nach kreativer Pause zurück

Ihre musikalische Reise begann früh. Bereits mit elf Jahren stand Vanessa beim Kiddy-Contest erstmals auf einer großen Bühne und erreichte auf Anhieb den zweiten Platz. „Davor habe ich schon viel getanzt und Bühnenerfahrung gesammelt, aber mit dem Singen hat dort alles begonnen“, erinnert sie sich. Schon kurz danach folgten erste eigene Songs und Auftritte.