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Vanessa Dollinger

Schlagersängerin nach kreativer Pause zurück

Kärnten
25.05.2026 15:00
Die „Krone“ traf Vanessa am Ufer des Wörthersees.
Die „Krone“ traf Vanessa am Ufer des Wörthersees.(Bild: Christian Krall)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Mit ihrer aktuellen Single „Hey Hey“ möchte Vanessa Dollinger ihre Fans musikalisch stimmungsvoll in den Sommer begleiten. Die „Krone“ traf die junge Sängerin am Wörthersee. 

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„Es erfüllt mich, auf der Bühne zu stehen. Ich möchte, dass die Menschen spüren, dass das, was ich mache, echt ist“, strahlt die 23-jährige Sängerin über beide Ohren. Mit frischem Sound, neuer Energie und einer gehörigen Portion Engagement möchte die Klagenfurterin wieder neu durchstarten. 

Ihre musikalische Reise begann früh. Bereits mit elf Jahren stand Vanessa beim Kiddy-Contest erstmals auf einer großen Bühne und erreichte auf Anhieb den zweiten Platz. „Davor habe ich schon viel getanzt und Bühnenerfahrung gesammelt, aber mit dem Singen hat dort alles begonnen“, erinnert sie sich. Schon kurz danach folgten erste eigene Songs und Auftritte.

Comeback mit neuem musikalischen Umfeld 
Anschließend arbeitete die Sängerin unter anderem mit Erfolgsproduzent Ralf Siegel zusammen und war auch in beliebten TV-Shows wie „Immer wieder sonntags“ oder „Wenn die Musi spielt“ zu sehen.

Im Gespräch mit der „Krone“ erzählte die Schlagersängerin über ihre Zukunftspläne.
Im Gespräch mit der „Krone“ erzählte die Schlagersängerin über ihre Zukunftspläne.(Bild: Christian Krall)

Doch dann wurde es still um Vanessa: „Ich habe mich bewusst für eine kreative Auszeit entschieden und wollte herausfinden, welche Songs wirklich zu mir passen.“ Nach gut zwei Jahren hat sie ihr musikalisches Umfeld mit ihrem neuen Produzenten von „Catapult Audio“ modern gestaltet.

Stilistisch bleibt Dollinger dem Schlager treu, öffnet sich aber neuen Einflüssen: „Der neue Titel ,Hey Hey‘ geht ein bisschen mehr in eine poppige Richtung. Ich möchte damit auch ein jüngeres Publikum ansprechen. Der Song soll einfach gute Laune verbreiten – Sommer, Freunde und Tanzen.“



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Am 25. Mai präsentiert sie ihre neue Single bei „Bubbles at the lake“ in Velden. Und die nächste Musik lässt nicht lange auf sich warten: „Diesmal möchte ich meine Fans nicht mehr so lange warten lassen. Der nächste Song soll schon im Herbst kommen.“

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