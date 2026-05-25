Hängegleiter-Unfall: Schwierige Bergung

Steiles Gelände

Die Bergung des Verunglückten war schwierig, denn das Gelände war unwegsam, etwa 60 Grad steil, felsdurchsetzt. Die Feuerwehr Berg im Drautal und die Alpinpolizisten konnten aber eine geeignete Stelle finden, an der das Team des Notarzthubschraubers Alpin Heli 6 (SHS-Flugrettung von Zell am See) eine Taubergung durchführen konnte.