Hängegleiter-Unfall: Schwierige Bergung

Zeugen setzten nach einem Hängegleiter-Unfall auf der Emberger Alm in Kärnten sofort die Rettungskette in Gang. Die Bergung war schwierig, denn der Schirm war über steilem, felsigem Gelände zusammengeklappt.
Mit seinem Hängegleiter startete am Sonntag ein 50-jähriger Wiener vom Startplatz Emberger Alm. Gegen 14.35 Uhr beobachteten Zeugen, wie der Schirm des Hängegleiters plötzlich oberhalb eines steilen, felsdurchsetzten Waldes zusammenklappte und abstürzte.
Sofort alarmierten sie die Einsatzkräfte, eilten selbst zu Hilfe und sicherten den Abgestürzten vor einem weiteren Absturz in dem steilen Gelände.
Steiles Gelände
Die Bergung des Verunglückten war schwierig, denn das Gelände war unwegsam, etwa 60 Grad steil, felsdurchsetzt. Die Feuerwehr Berg im Drautal und die Alpinpolizisten konnten aber eine geeignete Stelle finden, an der das Team des Notarzthubschraubers Alpin Heli 6 (SHS-Flugrettung von Zell am See) eine Taubergung durchführen konnte.
Wiener schwer verletzt
Der Wiener wurde zu einem Zwischenlandeplatz geflogen, wo er notärztlich versorgt wurde. Dann wurde der schwer verletzte Mann in das Klinikum Klagenfurt geflogen.
Im Einsatz standen: Bergrettung Oberes Drautal mit acht Männern, Feuerwehr Berg im Drautal mit 20 Kräften, Notarzthubschrauber Alpin Heli 6, Polizeihubschrauber Libelle Lima der Flugeinsatzstelle Klagenfurt und Polizeistreife „Greifenburg 1“ (Alpinpolizei).
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