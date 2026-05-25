Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Steiler, felsiger Wald

Hängegleiter-Unfall: Schwierige Bergung

Kärnten
25.05.2026 09:40
Von der Emberger Alm starten Paragleiter und Drachenflieger, um das herrliche Gefühl des ...
Von der Emberger Alm starten Paragleiter und Drachenflieger, um das herrliche Gefühl des Fliegens zu genießen. Sonntag kam es jedoch zu einem Unfall.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Zeugen setzten nach einem Hängegleiter-Unfall auf der Emberger Alm in Kärnten sofort die Rettungskette in Gang. Die Bergung war schwierig, denn der Schirm war über steilem, felsigem Gelände zusammengeklappt.

0 Kommentare

Mit seinem Hängegleiter startete am Sonntag ein 50-jähriger Wiener vom Startplatz Emberger Alm. Gegen 14.35 Uhr beobachteten Zeugen, wie der Schirm des Hängegleiters plötzlich oberhalb eines steilen, felsdurchsetzten Waldes zusammenklappte und abstürzte.

Sofort alarmierten sie die Einsatzkräfte, eilten selbst zu Hilfe und sicherten den Abgestürzten vor einem weiteren Absturz in dem steilen Gelände.

Steiles Gelände
Die Bergung des Verunglückten war schwierig, denn das Gelände war unwegsam, etwa 60 Grad steil, felsdurchsetzt. Die Feuerwehr Berg im Drautal und die Alpinpolizisten konnten aber eine geeignete Stelle finden, an der das Team des Notarzthubschraubers Alpin Heli 6 (SHS-Flugrettung von Zell am See) eine Taubergung durchführen konnte.

Wiener schwer verletzt
Der Wiener wurde zu einem Zwischenlandeplatz geflogen, wo er notärztlich versorgt wurde. Dann wurde der schwer verletzte Mann in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Lesen Sie auch:
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Video zeigt Crash
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
24.05.2026

Im Einsatz standen: Bergrettung Oberes Drautal mit acht Männern, Feuerwehr Berg im Drautal mit 20 Kräften, Notarzthubschrauber Alpin Heli 6, Polizeihubschrauber Libelle Lima der Flugeinsatzstelle Klagenfurt und Polizeistreife „Greifenburg 1“ (Alpinpolizei).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
25.05.2026 09:40
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Feuerwehr
Bergung
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der abgedeckte Buckelwal „Timmy“ in Deutschland (Archivbild)
Warnung vor Kontakt
Timmys Kadaver könnte bei Hitze explodieren
Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind drei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Hauseinsturz in Sachsen: Drei Leichen geborgen
Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
85.690 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
65.828 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Fußball International
Offiziell! Real verkündet Alaba-Entscheidung
63.631 mal gelesen
David Alaba verabschiedet sich aus Madrid. 
Ukraine-Krieg
Selenskyj: Putin feuerte mit einer Monster-Rakete
2005 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident verurteilte die Angriffe als „unverantwortlich“.
Außenpolitik
Selenskyj über Kreml: „Verrückte Ar***löcher“
1576 mal kommentiert
Fassungslos macht sich der ukrainische Staatschef ein Bild von der Lage in Kiew.
Außenpolitik
Nach Warnung vor Putin: Massiver Angriff auf Kiew
810 mal kommentiert
Ende Dezember vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichte Aufnahmen zeigen das ...
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Fünf Anschläge
Brandserie jährt sich: Suche nach dem Feuerteufel
Steiler, felsiger Wald
Hängegleiter-Unfall: Schwierige Bergung
Stiller Tod
Jahr für Jahr ertrinken 42 Menschen in Österreich
Häusliche Gewalt
Villacher schlug und verletzte Lebensgefährtin
Betriebe freuen sich
Wörthersee-Hotspot blüht touristisch wieder auf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf