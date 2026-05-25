Auto erfasste beim Linksabbiegen Motorradlenker

Von einem nach links abbiegenden Auto wurde am Sonntag auf der Millstätter Bundesstraße ein Motorradlenker erfasst. Der 57-Jährige wurde in einer Wiese geschleudert und verletzt.
Hinter einem Traktor fuhr auf der Millstätter Bundesstraße (B 98) im Bereich Erlach in Richtung Afritz am Sonntag eine Autolenkerin aus dem Bezirk Spittal. Bei der Kreuzung mit der Seestraße bog die 29-Jährige nach links ein und kollidierte dabei mit einem Motorradlenker, der im Gegenverkehr in derselben Richtung überholte.
In Wiese geschleudert
Der 57-jährige Motorradlenker aus dem Bezirk Villach-Land wurde in die angrenzende Wiese geschleudert. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Biker in das LKH Villach eingeliefert.
Die 29-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
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