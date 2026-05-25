Auto erfasste beim Linksabbiegen Motorradlenker

Hinter einem Traktor fuhr auf der Millstätter Bundesstraße (B 98) im Bereich Erlach in Richtung Afritz am Sonntag eine Autolenkerin aus dem Bezirk Spittal. Bei der Kreuzung mit der Seestraße bog die 29-Jährige nach links ein und kollidierte dabei mit einem Motorradlenker, der im Gegenverkehr in derselben Richtung überholte.