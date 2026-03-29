Neue Meeres-Blockade droht: Extremer Preisschock

Angriffe in dieser Region würden nicht nur „die gesamte Sicherheit im Schiffsverkehr“ gefähren, sondern auch die Weltwirtschaft noch stärker durchschütteln, befürchtet Ahmed Nagi von der International Crisis Group. Er rechnet damit, dass im Fall von Angriffen auf Schiffe die Ölpreise noch weiter steigen. Doch das ist nicht alles: „Die Auswirkungen würden sich nicht auf den Energiemarkt beschränken“, sagt er zu AP.