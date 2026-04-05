Katamaran für Wal „Timmy“? Vorher aber Gutachten

Katamaran-Idee „in Prüfung“

Denn: Dem Buckelwal geht es nicht gut. Für eine Rettung muss es ihm aber so gut gehen, dass er einen eventuellen Transport mittels eines speziellen Katamarans in die Nordsee überstehen könnte. Dafür braucht es ein gesundheitliches Gutachten von Veterinären und Meeresbiologen, das vermutlich erst am Dienstag fertig ist. Und: Der Katamaran befindet sich in Dänemark – braucht vermutlich zwei Tage, bis er vor Ort und einsatzbereit ist. Ob „Timmy“ bis dahin durchhält, ist fraglich.