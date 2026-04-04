„Timmy“ ist wohl durch Schiffsschrauben verletzt

50 Zentimeter in Boden eingegraben

Inzwischen habe sich der rund zwölf Tonnen schwere Buckelwal etwa einen halben Meter in den Boden eingegraben, auf dem er seit Tagen liegt. Je nach Wasserstand ragen rund 70 bis 90 Zentimeter des Walkörpers aus dem Wasser – insgesamt ist er etwa 1,7 Meter hoch und zwölf Meter lang, wie neue Unterwasseraufnahmen zeigen. Am Samstag waren die Wasserstände ziemlich niedrig, deshalb ragte „Timmy“ weiter aus dem Meer als sonst.