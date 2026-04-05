Kaum noch Hoffnung
Das Weinen von „Timmy“ ist kilometerweit zu hören
Traurige Gewissheit an der Ostsee! Für „Timmy“ gibt es wohl keine Rettung mehr. Der vor der norddeutschen Stadt Wismar gestrandete Buckelwal atmet zwar noch, aber Experten haben kaum noch Hoffnung. Sein Weinen ist kilometerweit zu hören.
Wie die letzten Tage sei die Situation des Tieres vor der Insel Poel unverändert, berichtete ein Sprecher des Umweltministeriums in Mecklenburg-Vorpommern. Auch die Betreuung des rund zwölf Meter langen Meeressäugers läuft demnach wie geplant weiter.
Der Wal wird rund um die Uhr beobachtet und regelmäßig durch Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Wasser benetzt.
„Die Positionierung der Wassersprenger muss aufgrund des Wetters gegebenenfalls angepasst werden“, sagte der Sprecher. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet heute mit starken Windböen an der Ostseeküste.
Der vermutlich durch eine Schiffsschraube verletzte Buckelwal war vor Wismar gestrandet. Am Mittwoch waren die Rettungsversuche eingestellt worden. Nach Angaben von Experten vor Ort wird das Tier wohl in der Bucht sterben. Der Wal soll nach Ostern erneut von Fachleuten begutachtet werden.
Derweil macht das klagende Weinen von „Timmy“ Schlagzeilen. Der experimentelle Musiker Christian B. aus Wien reiste extra an, um die Laute aufzunehmen, wie die „Bild“ berichtet. Für das menschliche Ohr klingt es wie bitterliches Weinen. Spezial-Mikrofone haben die tiefen Frequenzen selbst in kilometerweiter Entfernung noch registriert.
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