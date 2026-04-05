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Perfekter Ostersonntag und am Abend schon Gewitter

Wien
05.04.2026 21:39
Am Abend zogen Gewitter über weite Teile Österreichs.
Am Abend zogen Gewitter über weite Teile Österreichs.(Bild: Panomax Kronen Zeitung)
Porträt von Heike Reinthaller-Rindler
Von Heike Reinthaller-Rindler

Bis zu 25 frühsommerliche Grad sind am Ostersonntag in großen Teilen Österreichs gemessen worden, dazu strahlend blauer Himmel und kaum ein Lüftchen – nach überwiegend kühlen und windigen Osterferien wohl das Versöhnungsangebot des Wettergottes. Doch schon am Sonntagabend zog er es wieder zurück.

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Gegen 20 Uhr noch vor allem rund um Wien trocken, gingen schon kurze Zeit später Regenschauer nieder. Da und dort war gar ein Donnergrollen zu vernehmen. Die Unwetterzentrale kündigte da noch nur für Vorarlberg und Teile Tirols, Ober- und einen kleinen Teil Niederöstereichs „markantes Wetter“ – sprich: Gewitter und Hagel – an.

Schon eine Stunde später betrafen die Warnungen auch das südliche Niederösterreich, Wien und kleine Teile im Nordburgenland. 

Der Liveblick vom Dach des „Krone“-Hauses aus:

Nur in den südlichen Bundesländern waren alle Bereiche in Grün markiert – hier bietet auch der Ostermontag trockenes und recht sonniges Wetter. Im übrigen Österreich sind vorerst Wolkenfelder und besonders entlang der Alpennordseite Regenschauer zu erwarten.

So wird das Wetter der nächsten Tage:

Österreich
Symbol heiter
11° / 25°
7 km/h
09:51 h
25 %
Symbol stark bewölkt
16° / 17°
19 km/h
03:58 h
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Symbol heiter
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15 km/h
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4° / 15°
16 km/h
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Symbol einzelne Regenschauer
2° / 13°
11 km/h
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15 %
Symbol stark bewölkt
3° / 12°
13 km/h
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Symbol wolkig
3° / 12°
6 km/h
06:36 h
50 %
Symbol wolkig
3° / 14°
6 km/h
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Symbol heiter
4° / 18°
6 km/h
10:43 h
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Wien
Symbol heiter
8° / 25°
10 km/h
09:06 h
25 %
Symbol stark bewölkt
14° / 16°
24 km/h
05:21 h
35 %
Symbol heiter
4° / 18°
10 km/h
11:45 h
< 5 %
Symbol heiter
2° / 15°
8 km/h
12:03 h
< 5 %
Symbol heiter
1° / 15°
12 km/h
11:47 h
< 5 %
Symbol einzelne Regenschauer
0° / 13°
14 km/h
10:36 h
15 %
Symbol stark bewölkt
1° / 10°
11 km/h
04:30 h
15 %
Symbol heiter
1° / 12°
7 km/h
11:08 h
50 %
Symbol stark bewölkt
1° / 13°
10 km/h
04:05 h
45 %
Symbol heiter
2° / 17°
13 km/h
12:03 h
45 %
St. Pölten
Symbol heiter
10° / 25°
7 km/h
10:46 h
20 %
Symbol stark bewölkt
16° / 17°
25 km/h
05:43 h
35 %
Symbol wolkenlos
5° / 19°
13 km/h
12:21 h
< 5 %
Symbol heiter
4° / 15°
17 km/h
12:05 h
< 5 %
Symbol heiter
3° / 15°
20 km/h
10:21 h
< 5 %
Symbol einzelne Regenschauer
0° / 13°
11 km/h
10:55 h
10 %
Symbol stark bewölkt
1° / 12°
13 km/h
03:43 h
40 %
Symbol wolkig
1° / 12°
7 km/h
07:47 h
50 %
Symbol stark bewölkt
1° / 13°
5 km/h
05:02 h
45 %
Symbol heiter
3° / 18°
6 km/h
09:23 h
40 %
Eisenstadt
Symbol stark bewölkt
7° / 24°
5 km/h
05:10 h
25 %
Symbol wolkig
13° / 16°
15 km/h
06:31 h
30 %
Symbol wolkenlos
4° / 18°
8 km/h
12:21 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
2° / 15°
6 km/h
12:53 h
< 5 %
Symbol wolkig
1° / 15°
5 km/h
08:36 h
< 5 %
Symbol einzelne Regenschauer
3° / 15°
15 km/h
07:04 h
45 %
Symbol stark bewölkt
1° / 11°
12 km/h
04:35 h
15 %
Symbol heiter
2° / 13°
12 km/h
10:59 h
50 %
Symbol stark bewölkt
2° / 13°
7 km/h
04:58 h
45 %
Symbol heiter
3° / 16°
6 km/h
11:07 h
45 %
Linz
Symbol wolkenlos
7° / 24°
6 km/h
12:12 h
10 %
Symbol wolkig
11° / 21°
6 km/h
06:44 h
25 %
Symbol heiter
6° / 21°
4 km/h
09:39 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
4° / 17°
5 km/h
12:57 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
1° / 18°
6 km/h
12:18 h
< 5 %
Symbol einzelne Regenschauer
1° / 14°
5 km/h
06:03 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-0° / 11°
7 km/h
04:23 h
55 %
Symbol heiter
1° / 12°
7 km/h
10:17 h
50 %
Symbol wolkig
1° / 12°
5 km/h
06:35 h
45 %
Symbol heiter
2° / 18°
6 km/h
11:02 h
45 %
Graz
Symbol wolkenlos
4° / 24°
4 km/h
11:15 h
15 %
Symbol heiter
7° / 24°
5 km/h
09:11 h
25 %
Symbol heiter
7° / 23°
5 km/h
10:57 h
< 5 %
Symbol heiter
6° / 18°
7 km/h
11:55 h
< 5 %
Symbol heiter
1° / 19°
5 km/h
12:02 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
2° / 14°
8 km/h
03:20 h
50 %
Symbol wolkig
-0° / 13°
11 km/h
05:42 h
50 %
Symbol heiter
1° / 12°
8 km/h
10:12 h
45 %
Symbol wolkig
0° / 13°
5 km/h
06:34 h
40 %
Symbol wolkig
1° / 17°
7 km/h
07:09 h
45 %
Klagenfurt
Symbol wolkig
8° / 24°
15 km/h
07:22 h
35 %
Symbol stark bewölkt
11° / 15°
9 km/h
03:43 h
35 %
Symbol heiter
4° / 18°
7 km/h
11:58 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
2° / 15°
7 km/h
12:52 h
< 5 %
Symbol wolkig
-0° / 15°
6 km/h
07:35 h
< 5 %
Symbol Regen
3° / 10°
14 km/h
03:21 h
65 %
Symbol wolkig
-1° / 11°
13 km/h
08:49 h
35 %
Symbol heiter
-0° / 12°
16 km/h
11:10 h
45 %
Symbol wolkig
0° / 11°
8 km/h
08:07 h
45 %
Symbol stark bewölkt
3° / 15°
8 km/h
06:59 h
60 %
Salzburg
Symbol wolkig
3° / 24°
8 km/h
07:27 h
35 %
Symbol wolkig
9° / 19°
2 km/h
08:47 h
25 %
Symbol heiter
5° / 22°
3 km/h
10:52 h
< 5 %
Symbol heiter
6° / 21°
4 km/h
10:26 h
< 5 %
Symbol heiter
3° / 21°
3 km/h
09:49 h
< 5 %
Symbol Regen
6° / 8°
13 km/h
00:17 h
75 %
Symbol wolkig
3° / 14°
7 km/h
06:45 h
45 %
Symbol wolkig
-0° / 14°
8 km/h
07:31 h
35 %
Symbol stark bewölkt
2° / 13°
8 km/h
05:00 h
55 %
Symbol bedeckt
2° / 14°
6 km/h
02:52 h
50 %
Innsbruck
Symbol wolkig
7° / 20°
16 km/h
05:34 h
40 %
Symbol wolkig
9° / 15°
7 km/h
07:27 h
25 %
Symbol wolkenlos
6° / 18°
5 km/h
12:44 h
< 5 %
Symbol heiter
6° / 17°
5 km/h
12:22 h
< 5 %
Symbol wolkig
4° / 16°
4 km/h
07:27 h
15 %
Symbol Regen
6° / 6°
12 km/h
00:15 h
80 %
Symbol wolkig
1° / 10°
10 km/h
08:14 h
45 %
Symbol heiter
-1° / 11°
9 km/h
09:09 h
35 %
Symbol wolkig
1° / 9°
7 km/h
08:21 h
65 %
Symbol heiter
3° / 11°
8 km/h
09:51 h
50 %
Bregenz
Wetterdaten:

Rund um Wien kühlt es dadurch um bis zu zehn Grad ab – die Temperaturen dürften nur mehr auf rund 18 Grad klettern, auch wenn die Schauer am Nachmittag abklingen und die Wolken langsam weniger werden. Auch muss man wieder zu mäßigem bis kräftigem Wind rechnen. Lediglich im Süden und Südosten können die Temperaturen mit dem Ostersonntag mithalten.

Bis Mittwoch klaren die Wolkenfelder meist komplett auf – Hochdruckeinfluss bringt verbreitet sonniges Wetter. Doch auch das wird nicht von Dauer sein – schon am Freitag nähert sich ein Tiefdruckgebiet.

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Allerdings sind die Prognosen da noch recht unsicher – wer seine Wetter-App am Samstag gecheckt hat, dem wird aufgefallen sein, dass die derzeitigen Prognosen für das kommende Wochenende deutlich freundlicher ausfallen, als es davor der Fall war. Sicher scheint aber, dass es deutlich kühler als am Osterwochenende werden wird.

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