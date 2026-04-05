Perfekter Ostersonntag und am Abend schon Gewitter

Bis zu 25 frühsommerliche Grad sind am Ostersonntag in großen Teilen Österreichs gemessen worden, dazu strahlend blauer Himmel und kaum ein Lüftchen – nach überwiegend kühlen und windigen Osterferien wohl das Versöhnungsangebot des Wettergottes. Doch schon am Sonntagabend zog er es wieder zurück.
Gegen 20 Uhr noch vor allem rund um Wien trocken, gingen schon kurze Zeit später Regenschauer nieder. Da und dort war gar ein Donnergrollen zu vernehmen. Die Unwetterzentrale kündigte da noch nur für Vorarlberg und Teile Tirols, Ober- und einen kleinen Teil Niederöstereichs „markantes Wetter“ – sprich: Gewitter und Hagel – an.
Schon eine Stunde später betrafen die Warnungen auch das südliche Niederösterreich, Wien und kleine Teile im Nordburgenland.
Der Liveblick vom Dach des „Krone“-Hauses aus:
Nur in den südlichen Bundesländern waren alle Bereiche in Grün markiert – hier bietet auch der Ostermontag trockenes und recht sonniges Wetter. Im übrigen Österreich sind vorerst Wolkenfelder und besonders entlang der Alpennordseite Regenschauer zu erwarten.
So wird das Wetter der nächsten Tage:
Rund um Wien kühlt es dadurch um bis zu zehn Grad ab – die Temperaturen dürften nur mehr auf rund 18 Grad klettern, auch wenn die Schauer am Nachmittag abklingen und die Wolken langsam weniger werden. Auch muss man wieder zu mäßigem bis kräftigem Wind rechnen. Lediglich im Süden und Südosten können die Temperaturen mit dem Ostersonntag mithalten.
Bis Mittwoch klaren die Wolkenfelder meist komplett auf – Hochdruckeinfluss bringt verbreitet sonniges Wetter. Doch auch das wird nicht von Dauer sein – schon am Freitag nähert sich ein Tiefdruckgebiet.
Allerdings sind die Prognosen da noch recht unsicher – wer seine Wetter-App am Samstag gecheckt hat, dem wird aufgefallen sein, dass die derzeitigen Prognosen für das kommende Wochenende deutlich freundlicher ausfallen, als es davor der Fall war. Sicher scheint aber, dass es deutlich kühler als am Osterwochenende werden wird.
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