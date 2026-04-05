Perfekter Ostersonntag und am Abend schon Gewitter

Rund um Wien kühlt es dadurch um bis zu zehn Grad ab – die Temperaturen dürften nur mehr auf rund 18 Grad klettern, auch wenn die Schauer am Nachmittag abklingen und die Wolken langsam weniger werden. Auch muss man wieder zu mäßigem bis kräftigem Wind rechnen. Lediglich im Süden und Südosten können die Temperaturen mit dem Ostersonntag mithalten.