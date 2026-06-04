Arbeitsmarkt trudelt: Mit den Jobs geht‘s bergab

Negativer Nachholeffekt

„Seit Herbst schlägt auch hier die Krise in der Industrie durch“, analysiert AMS-Expertin Martina Fischlmayr die Ursache. Das sei gegenüber anderen Regionen Österreichs ein negativer Nachholeffekt. Mehr als 4900 ehemalige Industriebeschäftigte gehen zur Zeit in NÖ stempeln. „Das sind 11,3 Prozent aller Arbeitslosen im Land“, betont Fischlmayr. Was in der AMS-Statistik noch auffällt: Nachdem im Frühjahr die Arbeitslosigkeit in der Baubranche zunächst wie gewohnt gesunken ist, steigt sie jetzt wieder – mit einem Plus von 3,1 Prozent zwar nur leicht, aber doch.