Sonne genießen – bevor der Frühling Pause macht

Der Ostersonntag bringt ganz Österreich warme Sonnenstrahlen, bevor allmählich kühle Luftmassen und Regen zurückkehren. Wer die Sonne liebt, sollte also die Zeit im Freien nutzen. Parkbänke, Terrassen und Spaziergänge im Grünen laden zum Genießen ein. Fotos unserer „Krone“-Leser zeigen es vor!
Das ganze Land darf sich am Ostersonntag noch einmal auf herrliche Sonnenstrahlen freuen. Laut den Meteorologen der Geosphere Austria zeigt sich der Himmel überwiegend von seiner freundlichen Seite. Ein paar harmlose Wolken trüben den Sonnenschein kaum, erst gegen Abend wird es im Nordwesten etwas bewölkter. Dazu klettert das Thermometer auf frühsommerliche 19 bis 25 Grad – perfekt für einen Spaziergang im Park oder eine Tasse Kaffee in der Sonne!
Am Montag zeigt sich nur der Süden, Südosten und äußerste Westen von der sonnigen Seite, während sich in den übrigen Landesteilen zunächst Wolkenfelder und einzelne Regenschauer bemerkbar machen. Wer im Norden oder an der Alpennordseite unterwegs ist, sollte also den Regenschirm nicht ganz vergessen. Am Nachmittag lassen die Schauer nach, und die Sonne meldet sich kurzzeitig wieder zurück. Die Temperaturen erreichen 13 bis 23 Grad.
Unsere „Krone“-Leser zeigen, wie schön der Ostersonntag war – die besten Fotos sehen Sie hier:
Ab Dienstag zeigt sich das Wetter erneut von seiner besten Seite: Frühnebel oder einzelne Wolkenfelder lösen sich auf, und die Sonne gewinnt überall die Oberhand. Das Thermometer klettert auf bis zu 24 Grad – im Westen und Süden wird es am wärmsten.
Ab Mittwoch heißt es dann: Sonne genießen, solange sie scheint! Hochdruck bringt noch einmal verbreitet freundliches Wetter, ehe ab Donnerstag aus Norden einzelne Wolkenfelder vorbeiziehen. Frühmorgens wird es wieder kühler, aber die Tageshöchstwerte erreichen 11 bis 23 Grad.
Für Freitag sieht die Wetterlage schon unbeständiger aus: Ein kleines Tiefdruckgebiet zieht von Nordwesten auf, bringt Wolken, Regen und Regenschauer, besonders im Osten und Norden, und dazu frischeren Westwind. Die Temperaturen sinken deutlich auf 10 bis 15 Grad.
Eine verlässliche Prognose für das nächste Wochenende gibt es bislang nicht, doch die ersten Anzeichen deuten darauf hin, dass der Frühling eine kurze Verschnaufpause einlegt ...
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