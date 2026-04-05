Sonne genießen – bevor der Frühling Pause macht

Am Montag zeigt sich nur der Süden, Südosten und äußerste Westen von der sonnigen Seite, während sich in den übrigen Landesteilen zunächst Wolkenfelder und einzelne Regenschauer bemerkbar machen. Wer im Norden oder an der Alpennordseite unterwegs ist, sollte also den Regenschirm nicht ganz vergessen. Am Nachmittag lassen die Schauer nach, und die Sonne meldet sich kurzzeitig wieder zurück. Die Temperaturen erreichen 13 bis 23 Grad.