Fleischfressender Parasit bedroht Viehwirtschaft

Unfruchtbarmachung als Gegenmittel

Experten befürchten allein für die texanische Viehwirtschaft wirtschaftliche Schäden von bis zu 1,8 Milliarden Dollar (1,55 Milliarden Euro). Der Parasit breitet sich seit dem vergangenen Jahr von Mittelamerika über Mexiko nach Norden aus. In Mexiko wurden seit November 2024 mehr als 27.000 Fälle registriert. Die US-Regierung hält die Grenze für Viehimporte aus dem Nachbarland deshalb seit über einem Jahr geschlossen.