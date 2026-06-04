Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schraubenwurmfliege

Fleischfressender Parasit bedroht Viehwirtschaft

Ausland
04.06.2026 09:54
Eine Infektion bei Tieren kann zwar geheilt werden, die Behandlung ist jedoch zeitaufwendig und ...
Eine Infektion bei Tieren kann zwar geheilt werden, die Behandlung ist jedoch zeitaufwendig und teuer, da Hunderte Larven der Neuwelt-Schraubenwurmfliege entfernt und die Wunden desinfiziert werden müssen.(Bild: bayu - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Viehzüchter in den USA sind wegen des Auftauchens der Schmeißfliegenart „Neuwelt-Schraubenwurmfliege“ alarmiert. Die Larven des Parasiten nisten sich in offenen Wunden von Warmblütern ein und fressen das Gewebe der lebenden Wirte. 

0 Kommentare

Erstmals seit 1966 wurde die Neuwelt-Schraubenwurmfliege bei einem Kalb in der texanischen Stadt La Pryor nachgewiesen, bestätigte am Mittwochabend das Agrarministerium. Um eine Ausbreitung zu verhindern, verhängte die Behörde eine Sperrzone von 20 Kilometern.

Finanzmärkte belastet
Die Sorge vor einem Nachfragerückgang belastete die Finanzmärkte. Die Terminkontrakte für Mastrinder an der Chicagoer Börse gaben nach. Zudem fielen die Aktien großer Fleischverarbeiter wie Tyson Foods und JBS.

Der Ausbruch bedroht die US-Rinderbestände, die sich ohnehin auf dem niedrigsten Stand seit 75 ...
Der Ausbruch bedroht die US-Rinderbestände, die sich ohnehin auf dem niedrigsten Stand seit 75 Jahren befinden.(Bild: AFP/MARIO TAMA)

Unfruchtbarmachung als Gegenmittel
Experten befürchten allein für die texanische Viehwirtschaft wirtschaftliche Schäden von bis zu 1,8 Milliarden Dollar (1,55 Milliarden Euro). Der Parasit breitet sich seit dem vergangenen Jahr von Mittelamerika über Mexiko nach Norden aus. In Mexiko wurden seit November 2024 mehr als 27.000 Fälle registriert. Die US-Regierung hält die Grenze für Viehimporte aus dem Nachbarland deshalb seit über einem Jahr geschlossen.

Für Mensch geringes Risiko
Das Aussetzen steriler Fliegen soll das wirksamste Mittel sein, um Parasiten zu bekämpfen. Diese Methode hatte bereits in den 1960er Jahren zur Ausrottung des Schädlings in den USA geführt. Für Menschen besteht Experten zufolge nur ein geringes Risiko. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
04.06.2026 09:54
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Mexiko
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf