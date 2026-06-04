Schraubenwurmfliege
Fleischfressender Parasit bedroht Viehwirtschaft
Viehzüchter in den USA sind wegen des Auftauchens der Schmeißfliegenart „Neuwelt-Schraubenwurmfliege“ alarmiert. Die Larven des Parasiten nisten sich in offenen Wunden von Warmblütern ein und fressen das Gewebe der lebenden Wirte.
Erstmals seit 1966 wurde die Neuwelt-Schraubenwurmfliege bei einem Kalb in der texanischen Stadt La Pryor nachgewiesen, bestätigte am Mittwochabend das Agrarministerium. Um eine Ausbreitung zu verhindern, verhängte die Behörde eine Sperrzone von 20 Kilometern.
Finanzmärkte belastet
Die Sorge vor einem Nachfragerückgang belastete die Finanzmärkte. Die Terminkontrakte für Mastrinder an der Chicagoer Börse gaben nach. Zudem fielen die Aktien großer Fleischverarbeiter wie Tyson Foods und JBS.
Unfruchtbarmachung als Gegenmittel
Experten befürchten allein für die texanische Viehwirtschaft wirtschaftliche Schäden von bis zu 1,8 Milliarden Dollar (1,55 Milliarden Euro). Der Parasit breitet sich seit dem vergangenen Jahr von Mittelamerika über Mexiko nach Norden aus. In Mexiko wurden seit November 2024 mehr als 27.000 Fälle registriert. Die US-Regierung hält die Grenze für Viehimporte aus dem Nachbarland deshalb seit über einem Jahr geschlossen.
Für Mensch geringes Risiko
Das Aussetzen steriler Fliegen soll das wirksamste Mittel sein, um Parasiten zu bekämpfen. Diese Methode hatte bereits in den 1960er Jahren zur Ausrottung des Schädlings in den USA geführt. Für Menschen besteht Experten zufolge nur ein geringes Risiko.
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