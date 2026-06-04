Flacher Agit-Prop in Kassandras Namen

Der dreiundzwanzigköpfige, bescheiden einstudierte Laienchor hakt hier eineinviertel Stunden lang aus vollen Kehlen ab, was jedem halbwegs aufgeklärten Menschen prinzipiell schon vorher nicht entgangen ist. Das allerdings unter Dauereinsatz unzulässiger Gemeinplätze: Die Deutschen sind AfD-Wähler, die den Erdball erwärmen, Frauen verachten, NGOs schikanieren, schon im Volksschulalter auf Migrantenbubenfüße trampeln, schuldlose Menschen abschieben und das ganze Desaster auch noch zu 90 Prozent verdrängen. Einmal zupft man am Wort „Holocaust“, um anschließend zu beklagen, dass man zum Gaza nicht sagen darf, was man gern möchte, sich aber trotzdem nicht zum Schweigen bringen lassen wird.