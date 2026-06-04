Knicks gewinnen den Auftakt der NBA-Finalserie

Nach mehreren Führungswechseln ging es mit einem Score von 76:76 ins Schlussviertel. Brunson hatte zu diesem Zeitpunkt nur 7 seiner 22 Würfe aus dem Spiel getroffen, Wembanyama gar nur 3 von 13 Versuchen. Auch deswegen hatten die Spurs einen 14-Punkte-Vorsprung im dritten Viertel verspielt. Im letzten Viertel wechselte die Führung mehrmals mit dem besseren Ende für die Gäste. „Wenn wir schlecht spielen, wenn ich schlecht spiele, dann schießen wir uns selbst ins Bein. Deshalb mache ich mir keine Sorgen. Wir werden viel besser sein. Ich werde viel besser sein“, versprach Wembanyama.