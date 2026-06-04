Trump vergleicht Spiegel-Pool mit Hochhäusern

Klage konnte Projekt nicht stoppen

Kontroversen gab es auch auf juristischer Ebene. Eine gemeinnützige Organisation hatte gegen das US-Innenministerium geklagt und versucht, das Projekt zu stoppen. Die Kläger werfen der Regierung vor, die erforderlichen bundesstaatlichen Prüfungen umgangen und zuständige Behörden nicht ausreichend eingebunden zu haben. Die Klage konnte die Fertigstellung der Arbeiten jedoch nicht verhindern.