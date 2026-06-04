Einigung auf Rechte für Fluggäste verzögert sich

Wie berichtet, sollen die Entschädigungen für mehr als drei Stunden verspätete Flüge auf ein Drittel reduziert werden, einige Länder, darunter Österreich, stemmen sich dagegen. Offen ist auch die Frage, wann überhaupt eine Entschädigung anfällt, etwa bei Streiks oder Ausfällen von Piloten.