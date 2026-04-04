Kein Zufall! Darum ist Ostern dieses Jahr so warm

„Nachdem es regional weiße Weihnachten gab, wird es pünktlich zu Ostern sehr mild mit Temperaturen über 20 Grad“, so Zimmermann. Laut ihm kommt es nicht von ungefähr, dass Ostern heuer so ungewöhnlich warm ausfällt. Denn das Fest hat kein fixes Datum – es richtet sich nach dem Mond und fällt immer auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Dadurch kann Ostern zwischen 22. März und 25. April liegen – und genauso schwankend präsentiert sich auch das Wetter.