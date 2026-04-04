Kein Zufall! Darum ist Ostern dieses Jahr so warm

Die alte Bauernregel lebt: „Christkind im Schnee, Osterhase im Klee“ passt heuer wie die Faust aufs Auge. Meteorologe Nikolas Zimmermann erklärt, warum Ostern heuer so warm ausfällt und wieso das nicht alle freuen könnte ...
„Nachdem es regional weiße Weihnachten gab, wird es pünktlich zu Ostern sehr mild mit Temperaturen über 20 Grad“, so Zimmermann. Laut ihm kommt es nicht von ungefähr, dass Ostern heuer so ungewöhnlich warm ausfällt. Denn das Fest hat kein fixes Datum – es richtet sich nach dem Mond und fällt immer auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Dadurch kann Ostern zwischen 22. März und 25. April liegen – und genauso schwankend präsentiert sich auch das Wetter.
Während aus dem Norden mitunter noch kalte Luft hereinströmt und sogar späte Schneeschauer möglich sind, bringen Südwestströmungen oft schon warme Luft aus Nordafrika zu uns.
Samstag startet mit Regen im Norden, Sonne im Süden
Am Karsamstag zeigt sich das Wetter noch zweigeteilt: Während es vom Tiroler Unterland bis ins westliche Niederösterreich immer wieder nass wird, lockert es im Süden und Osten auf. Vor allem zwischen Lienz und Villach blinzelt die Sonne häufiger durch. Mit Tageshöchsttemperaturen von bis zu 18 Grad kann die 20-Grad-Marke noch knapp nicht erreicht werden.
Dann kommt der große Umschwung: Pünktlich zum Ostersonntag sorgt ein Hoch für strahlenden Sonnenschein in weiten Teilen des Landes. Ein paar harmlose Wolken ziehen durch, doch die Sonne dominiert. Die Temperaturen steigen auf angenehme 17 bis 24 Grad, im Süden sind sogar Spitzen bis 25 Grad möglich – fast wie im Frühsommer! Erst am Abend steigt im Westen wieder die Schauer- und Gewittergefahr.
Schlechte Nachrichten für Allergiker
So schön das Wetter ist – für viele hat es auch eine Schattenseite: Die Birken blühen heuer besonders stark. Gerade am Ostersonntag ist mit extrem hoher Pollenbelastung zu rechnen.
Am Montag macht sich dann eine schwache Kaltfront bemerkbar. Vor allem im Norden ziehen Wolken und einzelne Regenschauer durch. Am Nachmittag zeigt sich wieder öfter die Sonne, doch der Wind frischt kräftig auf. Die Temperaturen gehen etwas zurück und liegen meist zwischen 13 und 19 Grad. Im Süden bleibt es hingegen milder – mit bis zu 24 Grad.
Fast 30 Grad in Salzburg gemessen!
Ein Blick zurück zeigt, wie extrem das Osterwetter laut Meteorologe Zimmermann sein kann: 2013 herrschte Ende März tiefster Winter mit bis zu 30 Zentimeter Schnee und Temperaturen um den Gefrierpunkt. Ganz anders im Jahr 2000: In Salzburg wurden fast 30 Grad gemessen!
Im Schnitt liegt die Ostertemperatur in Wien bei rund 15 Grad – doch je nach Datum sind große Ausreißer möglich. Klar ist: Ostern bleibt ein Wetter-Lotteriespiel. Heuer gewinnt eindeutig die Sonne!
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