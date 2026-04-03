Bergung von Wal-Kadaver wird bereits vorbereitet

Wissenschaftliche Untersuchungen geplant

Nach der Bergung soll das Tier zur Insel Dänholm transportiert und dort von externen und unabhängigen Expertinnen und Experten obduziert werden, hieß es vom Deutschen Meeresmuseum. Neben Untersuchungen zu möglichen Krankheiten und zur Todesursache sollen auch der Körper und die Organe des Wals vermessen, gewogen und Proben genommen werden. Die Proben sollten später der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden.