Ein Krimi-Dinner-Spiel „Made in Kärnten“

Als Nutzer gibt man Sprache, Personenzahl, Zeitraum, Ort und Thema ein. So kann das Spiel dann auch in die eigene Heimat oder auf eine abgelegene Insel geholt werden. Wer will, kann dann auch eine familienfreundliche Geschichte aussuchen, etwa ohne den klassischen Mordfall und stattdessen mit einem Diebstahl. Die Künstliche Intelligenz hinter der programmierten Plattform stellt den Spielplan dann vollkommen nach den Wünschen des Nutzers her – und das blitzschnell, ohne Bestell- oder Wartezeit. Für den Gastgeber gibt es einen Leitfaden direkt zum Download, für jeden Gast ein eigenes Dossier mit Rolle, Geheimnissen und Motiven. Ein besonderes Highlight ist eine atmosphärische Audio-Erzählung, die jede Runde einleitet.