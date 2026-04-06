Ein Krimi-Dinner-Spiel „Made in Kärnten“

Wo spielt die Geschichte? Was ist passiert? Und wer ist der Täter? Krimi-Dinner-Spiele sind der Renner bei Alt und Jung. Drei Klagenfurter personalisieren sie mit „Mystery Shaper“ nun erstmals mithilfe Künstlicher Intelligenz.
Ein Krimi-Dinner im mittelalterlichen New York, auf einer Berghütte in Kärnten oder mitten in der eigenen Firma? Die interaktiven Rollenspiele, bei denen jeder Gast eine Rolle übernimmt, sind beliebt wie nie. Nur sind sie leider auch immer wieder sehr ähnlich und vor allem spielen sie meist an fix vorgegebenen Orten.
Mystery Shaper ist eine web-basierte Plattform, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz ein vollständig individuelles Krimi-Dinner erstellt.
Thomas Offner, Mit-Entwickler
„Wir haben immer wieder selbst mit Freunden gespielt und uns dann irgendwann gedacht, das muss auch persönlicher gehen“, erklärt Software-Entwickler Thomas Offner aus Klagenfurt. Immerhin kann die KI mittlerweile fast alles, wenn man sie richtig nutzt. Gemeinsam mit Marina Hedenik und Matej Certov hat er deswegen in stundenlanger Entwicklungsarbeit „Mystery Shaper“ entwickelt.
„Unser www.mysteryshaper.com ist eine web-basierte Plattform, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz ein vollständig individuelles Krimi-Dinner-Spiel erstellt – und das alles ,Made in Kärnten‘“, erklärt er weiter: „Kein Baukastensystem, kein Einheitsbrei: Die Geschichte entsteht von Grund auf neu, jedes Mal anders.“
Als Nutzer gibt man Sprache, Personenzahl, Zeitraum, Ort und Thema ein. So kann das Spiel dann auch in die eigene Heimat oder auf eine abgelegene Insel geholt werden. Wer will, kann dann auch eine familienfreundliche Geschichte aussuchen, etwa ohne den klassischen Mordfall und stattdessen mit einem Diebstahl. Die Künstliche Intelligenz hinter der programmierten Plattform stellt den Spielplan dann vollkommen nach den Wünschen des Nutzers her – und das blitzschnell, ohne Bestell- oder Wartezeit. Für den Gastgeber gibt es einen Leitfaden direkt zum Download, für jeden Gast ein eigenes Dossier mit Rolle, Geheimnissen und Motiven. Ein besonderes Highlight ist eine atmosphärische Audio-Erzählung, die jede Runde einleitet.
„Unsere Zielgruppe sind Freundesgruppen, aber auch Familien oder sogar Unternehmen und Hotels, die einen besonderen Abend bieten wollen. Man könnte es auch als Schlechtwetterprogramm oder exklusives Teamevent anbieten“, erklärt Certov. Die Spiele sind kostengünstig, funktionieren nicht über ein kompliziertes Abo-System und sind aufgrund ihrer Einzigartigkeit unbegrenzt wiederholbar.
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