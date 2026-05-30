Bald bekommt der Windpark Bärofen seine Flügel

In wenigen Wochen ist es so weit – die Windräder am Windpark Bärofen in Frantschach-St. Gertraud werden geliefert. Bis dahin laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Franz Dorner ist Initiator des ersten UVP-genehmigten Windparks in Kärnten und bei den Vorbereitungen freilich mit dabei. Für die Lieferung der Rotorblätter, auch Flügel genannt, müssen Bäume entlang des Wegs noch gestutzt werden.