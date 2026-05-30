Drama am Red-Bull-Ring: Wiener stirbt bei Rennen

Tragischer Unfall bei einer Rennveranstaltung am steirischen Red-Bull-Ring in Spielberg. Beim freien Fahren auf der Rennstrecke verunfallte ein Wiener (50) mit seinem Sportwagen und kam dabei ums Leben.
Ein dramatischer Zwischenfall überschattet die Porsche Sprint Challenge Central Europe, die an diesem Wochenende am Red-Bull-Ring in Spielberg über die Bühne geht. Wie die Polizei mitteilt, kam am Freitag ein 50-jähriger Wiener beim freien Fahren auf der Rennstrecke ums Leben.
Fahrfehler aus Auslöser
Demnach war der Mann im Zuge des offiziellen Programmpunkts am Nachmittag mit seinem Sportwagen alleine auf der Strecke unterwegs, als er aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über seinen Boliden verloren haben dürfte.
Der Lenker prallte mit dem Heck gegen eine Reifenstapelbegrenzung und wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite geschleudert. Der Mann war angegurtet und trug einen Helm, und auch trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod des Wieners feststellen.
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