Abschied? Das sagt WAC-Kapitän zu seiner Zukunft!

Fußball-Bundesligist WAC holt Thorsten Schriebl vom GAK – der Zweijahresvertrag hat noch ein kleines Detail. England-Klub kämpft um Wolfsberg-Ass. Kapitän Dominik Baumgartner äußert sich zur aktuellen Lage rund um seinen ausgelaufenen Vertrag. Und bei der Austria Klagenfurt, dem Absteiger aus der 2. Liga, erklärt Investor Helmut Kaltenegger den derzeitigen Stand.
Das sieht nicht gut aus! Die Verhandlungen zwischen WAC und Kapitän Dominik Baumgartner stocken . . .
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