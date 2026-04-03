Sturm streut Gegner vor dem Hit Rosen

Der Hit zwischen Rapid und Tabellenführer Sturm hat am Sonntag (17) noch mehr Zündstoff zu bieten. Die Wiener sind als einzige Mannschaft mit zwei Siegen in die Meistergruppe gestartet und können mit einem Dreier Platz eins übernehmen. Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch über den wiedererstarken Gegner und die offene Einserfrage beim Titelverteidiger.