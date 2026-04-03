Sturm streut Gegner vor dem Hit Rosen

Der Hit zwischen Rapid und Tabellenführer Sturm hat am Sonntag (17) noch mehr Zündstoff zu bieten. Die Wiener sind als einzige Mannschaft mit zwei Siegen in die Meistergruppe gestartet und können mit einem Dreier Platz eins übernehmen. Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch über den wiedererstarken Gegner und die offene Einserfrage beim Titelverteidiger.
Die Fangruppen der Nordkurve haben sich mächtig ins Zeug gelegt und das Trainingszentrum von Sturm mit etlichen Transparenten aufgehübscht. Sie erinnern die Mannschaft von Fabio Ingolitsch jeden Tag an das große Ziel: Der dritte Meistertitel in Folge soll her!
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