Österreich-Modell beschert Deutschen Rekordpreis

Der Dieselpreis in Deutschland hat erneut einen historischen Höchststand erreicht – und Verbraucher stöhnen, wie schnell die Preise an der Zapfsäule klettern. Warum gerade jetzt so viel Bewegung in die Spritpreise kommt, hat nach Angaben des Automobilclubs ADAC einen klaren Auslöser – und dabei war Österreich wohl kein sonderlich gutes Vorbild.